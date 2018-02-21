Виллиан: «Мы способны решить исход противостояния в Барселоне»

Полузащитник «Челси» Виллиан, отличившийся голом в ворота «Барселоны», подвёл итоги первого домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) и поделился ожиданиями от встречи в Испании:

«После такого непростого матча могу сказать, что мы сыграли очень хорошо. Плотно сыграли в обороне и действовали именно так, как и собирались. Они владели мячом, мы ждали возможности контратаковать.

Я доволен голом, но не результатом. Соперник чаще владел мячом, но я думаю, что мы создали больше опасных моментов у чужих ворот. Но таков футбол.

Ещё ничего не решено, мы должны отправиться в Барселону с целью победить. Мы способны решить исход противостояния на выезде».