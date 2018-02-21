Черчесов: «Акинфеев – номер один в сборной. Если кто его обгонит – пожалуйста!»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает оставаться основным вратарём национальной команды:

«Принимая решение о том, кто будет защищать ворота сборной, я собираю информацию от своих помощников. Последнее слово за мной. Я уже давно сказал, что у нас есть номер один – Акинфеев, за которым остальным надо тянуться и обгонять. Если обгоните – пожалуйста!

Кстати, в матче в Белграде против „Црвены Звезды“ Игорь в очередной раз показал свой высокий уровень, несколько раз реально выручил. Акинфеев чётко работает, никаких нареканий к нему быть не может. У нас есть подрастающее поколение. Есть вратари. Просто вовремя надо разглядеть футболистов».