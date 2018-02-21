Черчесов: «Акинфеев – номер один в сборной. Если кто его обгонит – пожалуйста!»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает оставаться основным вратарём национальной команды:
«Принимая решение о том, кто будет защищать ворота сборной, я собираю информацию от своих помощников. Последнее слово за мной. Я уже давно сказал, что у нас есть номер один – Акинфеев, за которым остальным надо тянуться и обгонять. Если обгоните – пожалуйста!
Кстати, в матче в Белграде против „Црвены Звезды“ Игорь в очередной раз показал свой высокий уровень, несколько раз реально выручил. Акинфеев чётко работает, никаких нареканий к нему быть не может. У нас есть подрастающее поколение. Есть вратари. Просто вовремя надо разглядеть футболистов».
но со стабильностью не очень,
сегодня он на высоте, а завтра
он как маргарин - просрочен )
И если честно все ж признаться,
и клубным здесь не прикрываться,
то в сборной далеко не корифеев,
стабилен и надежен - Игорь Акинфеев )
но со стабильностью не очень,
сегодня он на высоте, а завтра
он как маргарин - просрочен )
И если честно все ж признаться,
и клубным здесь не прикрываться,
то в сборной далеко не корифеев,
стабилен и надежен - Игорь Акинфеев )