Гюнеш: «„Бешикташ“ не заслужил хорошего результата. Соперник был лучше нас»

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш считает, что поражение от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:5) было справедливым:

«Наш соперник сегодня был сильнее. Мы хотели сыграть лучше и даже победить, но после удаления нам стало слишком трудно. Это был удар по нашей физике и психологии, чем „Бавария“ и воспользовалась во втором тайме. Мы попытались минимизировать ущерб, сосредоточиться на второй половине встречи, но не смогли с этим справиться. „Бешикташ“ – атакующая команда, но сегодня мы должны были обороняться. Мы не могли играть в свой футбол, потому что соперник был очень силён.

Мы не заслужили хорошего результата сегодня. После удаления мы полностью потерял контроль над игрой. Мы пытались сопротивляться, но, пропустив первый гол, упростили им задачу.

Теперь мы обратим свой взор на чемпионат Турции. С таким результатом, играя против „Баварии“, тяжело совершить камбэк».