Черчесов: «Останься Шатов в „Зените-2“, шансы вернуться в сборную были бы минимальными»

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал уход полузащитника Олега Шатова из «Зенита» в «Краснодар» на правах аренды:

«Правильно ли он поступил? Отвечу философски. Мы внимательно за всеми наблюдаем, не вмешиваемся ни в чью работу. Каждый сам должен принимать решение, уходить или оставаться.

Да, соглашусь, что шансы Шатова вернуться в сборную при игре за „Зенит-2“ были бы минимальными. Но, опять же, мы никогда никому не советуем переходить. А то человек оказывается в другом клубе, играет не на том уровне, и мы его не вызываем. А потом он ещё обижается. Так что, считаю, пусть сами принимают решения. Наша задача – оценивать, отслеживать, анализировать».