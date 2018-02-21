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Черчесов: «Останься Шатов в „Зените-2“, шансы вернуться в сборную были бы минимальными»

сегодня, 03:56

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал уход полузащитника Олега Шатова из «Зенита» в «Краснодар» на правах аренды:

«Правильно ли он поступил? Отвечу философски. Мы внимательно за всеми наблюдаем, не вмешиваемся ни в чью работу. Каждый сам должен принимать решение, уходить или оставаться.

Да, соглашусь, что шансы Шатова вернуться в сборную при игре за „Зенит-2“ были бы минимальными. Но, опять же, мы никогда никому не советуем переходить. А то человек оказывается в другом клубе, играет не на том уровне, и мы его не вызываем. А потом он ещё обижается. Так что, считаю, пусть сами принимают решения. Наша задача – оценивать, отслеживать, анализировать».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 10:06
Шатова не пригласят в сборную
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:50
Мудрый и прозорливый дядя Стасик. Мутко-клон. Ещё не поздно это пугало турнуть с поста гл.тренера. О Небеса! Услышьте наши молитвы!
kastites
kastites
сегодня в 08:43
Убрали бы физрука скорей бы из сборной
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Литейный 4
сегодня в 08:37
Литейный 4:
Спартаковская школа! Ахахаха!
И у кокорина тоже?))
Литейный 4
Литейный 4 ответил AntiherQ1488
сегодня в 08:34
AntiherQ1488:
Че это, пианист с основы)) Чего ждать, апокалипсиса?) Пусть ваши недоумки почаще тренера сборной дразнят. Один уже в арсенале, второго летом выпнут куда нить.
Спартаковская школа! Ахахаха!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Литейный 4
сегодня в 08:25
Литейный 4:
Когда уже выгонят этого усача мясного вместе с остатками пупсиков из сборной? Тянут только сборную на дно. Спартачи в сборной это якорь! Ахахаха!
Че это, пианист с основы)) Чего ждать, апокалипсиса?) Пусть ваши недоумки почаще тренера сборной дразнят. Один уже в арсенале, второго летом выпнут куда нить.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 08:20
Балласту не место в сборной,как и всем лазурным,хотя одно дерево бегает)))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 08:16
Когда уже выгонят этого усача мясного вместе с остатками пупсиков из сборной? Тянут только сборную на дно. Спартачи в сборной это якорь! Ахахаха!
andre_can
andre_can
сегодня в 07:59
играи Олежа как при Боаше, то вопросов бы не возникало!!!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 06:40
Фиг с ним, с Шатовым, сбитый летчик. зенька еще двух гробит, прямо сейчас. А нет, еще ж заболотный, троих)
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 06:15
Их бы вообще не было
амурец
амурец
сегодня в 04:59
хорошо бы если бы у Шатова вообще не было шансов попасть в сборную, для сборной лучше
Гуливер
Гуливер
сегодня в 04:26
перешёл в клуб,который от норвежцев отлетает 0-3 браво))
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 04:01
В 51е шансов бы не было
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