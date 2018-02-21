Иньеста: «Игра в Барселоне будет другой»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1) поделился ожиданиями от ответной игры:

«Это был очень напряжённый поединок Лиги чемпионов. Мы знали, что будет трудно. Мы много владели мячом, но создавать голевые моменты было трудно, поскольку в штрафной „Челси“ была высокая плотность игроков. Однако нам удалось забить гол, что очень важно.

Дома матч будет другим. На нашем стадионе и с нашими болельщиками это будет другая игра. У нас будет больше преимущества во время атак. Но это будет трудная игра, потому что соперник, как и мы сами, будет делать всё возможное.

„Челси“ – одна из лучших команд в Европе и Лиге чемпионов, любая ошибка может дорого нам обойтись».