Сборную Саудовской Аравии могут не допустить до ЧМ-2018

Национальную сборную Саудовской Аравии могут не допустить к чемпионату мира-2018. Как передаёт источник, в ФИФА обеспокоены политическим конфликтом между Саудовской Аравией и Катаром, который также отражается на футболе.

Отмечается, что причиной санкций может стать вмешательство руководства страны в футбол, отказ принимать катарские клубы в рамках азиатской Лиги чемпионов, а также отправлять свои команды в Катар.

Напомним, сборная Саудовской Аравии является соперником российской команды по групповому этапу. Сборные должны провести матч открытия турнира 14 июня в «Лужниках».