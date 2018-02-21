Сборную Саудовской Аравии могут не допустить до ЧМ-2018

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Англия. Чемпионшип
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Украина. Премьер-Лига
  • Юношеская Лига УЕФА
Испания. Примера 2017/2018, 16 тур1X2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет8.44.951.35
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда---
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома---
  • Главные новости
  • Все новости
11:51
«Зенит» - «Селтик»: все билеты проданы134
11:18
Набиуллин и Оздоев тренируются с «Зенитом»40
09:12
Три футболиста «Ростова» продлили контракты с клубом20
00:37
«Бавария» громит «Бешикташ» на «Альянц Арене»75
00:36
«Челси» сыграл вничью с «Барселоной» на «Стэмфорд Бридж»447
15:38
Во время ЧМ-2018 Нижний Новгород могут посетить около 7 тыс. швейцарских болельщиков1
15:30
Все VIP-ложи «Екатеринбург-Арены» на игры группового этапа ЧМ-2018 выкуплены за $198 тыс.1
15:21
Алиев: «Еще годика два попылю, рано думать о тренерской карьере»0
15:10
Ким Чем Ын даст добро на переход Хан Кван-Сона в «Ювентус»4
14:52
Дешам: «Менди может вернуться в строй к ЧМ-2018»1
14:43
Книга Гетце получила престижную награду1
14:38
Энцо Зидан забил первый гол за «Лозанну»3
14:29
Заммер: «Я ошибся, когда отпустил Крооса из „Баварии“ в „Реал“»4
14:29
Спаллетти не станет главным тренером сборной Италии9
14:17
«Спартак» проводит заключительную тренировку в Эстепоне43
14:09
Умтити хочет покинуть «Барселону»11
14:06
Болельщики «Челси» признали Виллиана лучшим игроком матча с «Барселоной»4
13:59
Спортивный директор «Сампдории»: «Надеюсь, что Квальярелла закончит карьеру в нашем клубе»0
13:57
Манчини: «Все футболисты „Зенита“ готовы играть»9
13:43
«Вильярреал» проявил заинтересованность в проведении расследования в отношении Семеду0
13:43
Линделеф хочет обсудить с Моуриньо своё будущее5
13:32
Смольников: «Завтра будет совершенно другая игра»10
13:28
Игрок брянского «Динамо» дисквалифицирован на 2 года за «договорняк»3
13:25
«Химки» арендовали Книгу7
13:16
Спаллетти: «Хочу оставаться в „Интере“ как можно дольше, чтобы добиться в будущем успехов»4

Сборную Саудовской Аравии могут не допустить до ЧМ-2018

сегодня, 06:10
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская Аравия14.06.2018 в 18:00 Не начался

Национальную сборную Саудовской Аравии могут не допустить к чемпионату мира-2018. Как передаёт источник, в ФИФА обеспокоены политическим конфликтом между Саудовской Аравией и Катаром, который также отражается на футболе.

Отмечается, что причиной санкций может стать вмешательство руководства страны в футбол, отказ принимать катарские клубы в рамках азиатской Лиги чемпионов, а также отправлять свои команды в Катар.

Напомним, сборная Саудовской Аравии является соперником российской команды по групповому этапу. Сборные должны провести матч открытия турнира 14 июня в «Лужниках».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Инфантино: «Мне не нравится нынешнее состояние рынка футбольных трансферов»
15 февраля 1
Инфантино: «Хочу, чтобы Буффон работал в ФИФА»
15 февраля 6
ФИФА вместе с центром доменов РФ будут бороться с нелегальной продажей билетов
13 февраля 1
Песков подтвердил, что Путин 12 февраля встретится с Инфантино
09 февраля 7
ФИФА увеличит предварительную заявку на ЧМ-2018 с 30 до 35 человек
08 февраля 1
ФИФА рассмотрит жалобу РФС на Федерацию футбола Норвегии
08 февраля 39
Обсудить
Все комментарии
амурец
амурец ответил борька
сегодня в 15:26
борька:
Давай,Италию! Буффон-чемпион!
по пропущенным плюхам?
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
сегодня в 14:50
Был рад если отстранят
борька
борька
сегодня в 14:48
Давай,Италию! Буффон-чемпион!
Sueverny
Sueverny
сегодня в 14:30
Прямое вмешательство правительства в дела федерации, сборной и т.д. вполне может иметь такие последствия.
Dron0123
Dron0123
сегодня в 13:48
О,господи. журналисты подкидывают новый повод для стада,чтобы покидаться сарказмом и поиронизировать насчет нашей сборной.
Gahi
Gahi
сегодня в 13:34
Всё будет хорошо так немного нервы помотают и остынут.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 13:29
Узбеков вместо Саудов. Узбекистан заслужил уже на ЧМ сыграть. Вечно им не фартит
амурец
амурец
сегодня в 13:25
если уберут Саудовскую Аравию, кого воткнут? пендосов или престарелую типа легенду Буффона протащут?
loko7
loko7
сегодня в 13:21
Осталось убрать Египет и Уругвай и мы в 1/8 финала.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:09
Американские Янки подсуетятся. Им же нужен Реванш за проигрышь России на Олимпиаде в хоккей.
Saang
Saang
сегодня в 13:04
До Чемпионата Мира оставалось 4 месяца... Попытки протащить Сборную Италии на мундиаль продолжались...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:01
Роисся устроняет конкурентев.
Спагетти
Спагетти ответил kastites
сегодня в 12:04
Италию воткнут.
Kana Suleimenov
Kana Suleimenov
сегодня в 11:55
вместо Саудитов...США, вместо Египта....Украина, вместо России....футбольный футболисты России...группа смерти
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:45
В нашей группе останется три команды и, МЫ, займём третье место в группе!
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 11:39
А у кого-же мы тогда будем пробовать выиграть ?!
kastites
kastites
сегодня в 10:05
США на их место метит
Zimka
Zimka
сегодня в 09:58
Против СА введут санкции, ага конечно, это тем у кого нет нефти нельзя без демократии, а у СА всё отлично.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 09:31
а там политики некоторых стран активно призывают бойкотировать ЧМ в России. Может и к их странам за такую фигню что-нибудь применить ??
sir_Alex
sir_Alex ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:31
Ангел неБесГрешен:
Технарь вместо матча-открытия? А если серьёзно, то вставят вместо их пролетевших "легенд", типа Италии или Голландии...
Тогда сб. России можно смело записывать "технарь"!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:06
Технарь вместо матча-открытия?
А если серьёзно, то вставят вместо их пролетевших "легенд", типа Италии или Голландии...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:02
Заодно и Россию отстранят. Матча открытия не будет.
LOpp
LOpp
сегодня в 06:57
У нашей сборной появился отличный шанс занять 3 место в группе
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 06:43
Между СА и Катаром фактически идет война.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:30
Америкосы- пора вмешаться
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100