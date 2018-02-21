Родич: «„Црвена“ едет в Москву только за победой»

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич прокомментировал исход первого матча 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА (0:0) и поделился ожиданиями от ответной встречи:

«Была очень непростая, жёсткая игра, ещё и в крайне сложных погодных условиях. Но это нормально – русско-сербские матчи всегда очень принципиальны, все играют с максимальной самоотдачей.

Был ли приемлемым этот результат? Мы обсуждали это после матча. 0:0 – хороший счёт. Но в Москву мы едем только за победой. Мы понимаем, что в Москве нам придётся гораздо тяжелее. ЦСКА – очень хорошая команда, тем более они будут играть дома, где всегда чувствуют себя ещё более уверенно. У „армейцев“ стабильный и сыгранный состав. Думаю, в Москве нам будет не легче, чем в Белграде. К тому же погода в России сейчас ещё хуже. И всё же мы думаем, что способны пройти дальше».

Ранее главный тренер сербской команды Владан Милойевич признался, что «Црвена» не тренировала пенальти перед ответной игрой с ЦСКА.