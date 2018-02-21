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Родич: «„Црвена“ едет в Москву только за победой»

сегодня, 06:22
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда20:00 Не начался

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич прокомментировал исход первого матча 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА (0:0) и поделился ожиданиями от ответной встречи:

«Была очень непростая, жёсткая игра, ещё и в крайне сложных погодных условиях. Но это нормально – русско-сербские матчи всегда очень принципиальны, все играют с максимальной самоотдачей. 

Был ли приемлемым этот результат? Мы обсуждали это после матча. 0:0 – хороший счёт. Но в Москву мы едем только за победой. Мы понимаем, что в Москве нам придётся гораздо тяжелее. ЦСКА – очень хорошая команда, тем более они будут играть дома, где всегда чувствуют себя ещё более уверенно. У „армейцев“ стабильный и сыгранный состав. Думаю, в Москве нам будет не легче, чем в Белграде. К тому же погода в России сейчас ещё хуже. И всё же мы думаем, что способны пройти дальше».

Ранее главный тренер сербской команды Владан Милойевич признался, что «Црвена» не тренировала пенальти перед ответной игрой с ЦСКА.

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Все комментарии
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 11:24
надеюсь кони соберутся, покажут достойный футбол и пройдут в след.круг.
удачи коняшкам
Великолепный
Великолепный
сегодня в 11:19
dimarik_86
dimarik_86
сегодня в 10:15
Вся страна за звезду!
Goger90
Goger90 ответил spartach n1
сегодня в 09:27
spartach n1:
Црвена Звезда и его вас лишит !))
При чём тут Црвена Звезда? Мы её размажем. Как и Атлетик вас. Забьёмся?
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 08:19
Вечером узнаем .
spartach n1
spartach n1 ответил Goger90
сегодня в 08:02
Goger90:
Для свиней единственный шанс порадоваться на этой неделе.
Црвена Звезда и его вас лишит !))
Goger90
Goger90 ответил spartach n1
сегодня в 07:58
spartach n1:
Верный настрой братушки,такую слабую команду надо проходить !
Для свиней единственный шанс порадоваться на этой неделе.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 07:50
Верный настрой братушки,такую слабую команду надо проходить !
cska plus
cska plus
сегодня в 07:09
Осталось 13 часов, увидим.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:03
Пусть помечтают. Акинфеева им пробить не реально.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:58
1:1, или 2:2, ну, или 3:3, или или..). Согласен на ничью, очки в копилку и грууустные глаза коня..). Как говорится " два в одном"..))
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 06:38
И добудет ее! Кони будут повержены.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:37
Это просто гонор.
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