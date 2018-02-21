Эмери: «„Реал“ и „Марсель“ не знают, с чем им предстоит столкнуться в Париже»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери на своём официальном сайте написал открытое письмо к болельщикам команды перед двумя матчами с «Марселем» и ответной встречей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«В большинстве матчей этого сезона ПСЖ показал, что может побеждать, особенно на „Парк де Пренс“, где мы чувствуем большую силу. „Марсель“ и „Реал“ знают, что им предстоит приехать в Париж, но они не догадываются, с чем им предстоит столкнуться. К двум французским класико мы подготовимся основательно, и кроме того, будем думать и подготовке к игре с „Реалом“. Наша команда всегда выходит на игры с настроем, но перед этими встречами мы будем готовиться ещё основательнее. Мы выложимся по максимуму и не будем думать о прошлом или будущем, только о матче, который нам предстоит сыграть.

С момента своего основания ПСЖ обыграл „Марсель“ более 20 раз на своём поле... „Парк де Пренс“ – наш дом, который мы с вами будем защищать до конца. 25 февраля, 28 февраля и 6 марта – три даты в которые мы будем писать историю ПСЖ. Вперёд, Париж!».

Напомним первый матч «Реал» - ПСЖ на «Сантьяго Бернабеу» завершился победой мадридцев.