Эмери: «„Реал“ и „Марсель“ не знают, с чем им предстоит столкнуться в Париже»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Англия. Чемпионшип
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Украина. Премьер-Лига
  • Юношеская Лига УЕФА
Испания. Примера 2017/2018, 16 тур1X2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет8.44.951.35
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда---
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома---
  • Главные новости
  • Все новости
11:51
«Зенит» - «Селтик»: все билеты проданы134
11:18
Набиуллин и Оздоев тренируются с «Зенитом»40
09:12
Три футболиста «Ростова» продлили контракты с клубом20
06:10
Сборную Саудовской Аравии могут не допустить до ЧМ-201825
00:37
«Бавария» громит «Бешикташ» на «Альянц Арене»75
15:43
Хаби Алонсо: «Хотел бы тренировать „Реал Сосьедад“»0
15:38
Во время ЧМ-2018 Нижний Новгород могут посетить около 7 тыс. швейцарских болельщиков1
15:30
Все VIP-ложи «Екатеринбург-Арены» на игры группового этапа ЧМ-2018 выкуплены за $198 тыс.1
15:21
Алиев: «Еще годика два попылю, рано думать о тренерской карьере»0
15:10
Ким Чем Ын даст добро на переход Хан Кван-Сона в «Ювентус»4
14:52
Дешам: «Менди может вернуться в строй к ЧМ-2018»1
14:43
Книга Гетце получила престижную награду1
14:38
Энцо Зидан забил первый гол за «Лозанну»3
14:29
Заммер: «Я ошибся, когда отпустил Крооса из „Баварии“ в „Реал“»5
14:29
Спаллетти не станет главным тренером сборной Италии9
14:17
«Спартак» проводит заключительную тренировку в Эстепоне46
14:09
Умтити хочет покинуть «Барселону»12
14:06
Болельщики «Челси» признали Виллиана лучшим игроком матча с «Барселоной»4
13:59
Спортивный директор «Сампдории»: «Надеюсь, что Квальярелла закончит карьеру в нашем клубе»0
13:57
Манчини: «Все футболисты „Зенита“ готовы играть»9
13:43
«Вильярреал» проявил заинтересованность в проведении расследования в отношении Семеду0
13:43
Линделеф хочет обсудить с Моуриньо своё будущее5
13:32
Смольников: «Завтра будет совершенно другая игра»10
13:28
Игрок брянского «Динамо» дисквалифицирован на 2 года за «договорняк»3
13:25
«Химки» арендовали Книгу7

Эмери: «„Реал“ и „Марсель“ не знают, с чем им предстоит столкнуться в Париже»

сегодня, 07:09
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал06.03.2018 в 22:45 Не начался

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери на своём официальном сайте написал открытое письмо к болельщикам команды перед двумя матчами с «Марселем» и ответной встречей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«В большинстве матчей этого сезона ПСЖ показал, что может побеждать, особенно на „Парк де Пренс“, где мы чувствуем большую силу. „Марсель“ и „Реал“ знают, что им предстоит приехать в Париж, но они не догадываются, с чем им предстоит столкнуться. К двум французским класико мы подготовимся основательно, и кроме того, будем думать и подготовке к игре с „Реалом“. Наша команда всегда выходит на игры с настроем, но перед этими встречами мы будем готовиться ещё основательнее. Мы выложимся по максимуму и не будем думать о прошлом или будущем, только о матче, который нам предстоит сыграть.

С момента своего основания ПСЖ обыграл „Марсель“ более 20 раз на своём поле... „Парк де Пренс“ – наш дом, который мы с вами будем защищать до конца. 25 февраля, 28 февраля и 6 марта – три даты в которые мы будем писать историю ПСЖ. Вперёд, Париж!».

Напомним первый матч «Реал» - ПСЖ на «Сантьяго Бернабеу» завершился победой мадридцев.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хаби Алонсо: «Хотел бы тренировать „Реал Сосьедад“»
Сегодня, 15:43 0
Алиев: «Еще годика два попылю, рано думать о тренерской карьере»
Сегодня, 15:21 0
Дешам: «Менди может вернуться в строй к ЧМ-2018»
Сегодня, 14:52 1
Заммер: «Я ошибся, когда отпустил Крооса из „Баварии“ в „Реал“»
Сегодня, 14:29 5
Спаллетти не станет главным тренером сборной Италии
Сегодня, 14:29 9
Спортивный директор «Сампдории»: «Надеюсь, что Квальярелла закончит карьеру в нашем клубе»
Сегодня, 13:59 0
Обсудить
Все комментарии
Saang
Saang
сегодня в 13:13
Интересно - он понимает, что все эти вопли в духе "Вот мы вам еще покажем!!!!!!!" делают из него посмешище?
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:30
Мне когда грустно,я всегда ищу заголовок с "Эмери,"читаю его мемуары,смеюсь и ........плачу.....,
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:16
Ерунду сказал, если честно.
shur
shur
сегодня в 10:08
...надо же так Реала бояться,параноик!!!
Nazi
Nazi
сегодня в 10:01
Боже помоги Парижу.. Этот болван совсем с катушек съехал.. Болтающий тренеришка.
Naim Nabiev
Naim Nabiev
сегодня в 09:52
интересно а после поражение на „Парк де Пренс“ какие слова будет еще передумывать?
Зидан был великим игроком и будет писать историю великого тренера
Hamman
Hamman
сегодня в 09:49
Не говори ,,хоп,, пока не перепрыгнешь...
FERIS
FERIS
сегодня в 09:28
Лягушатники договорятся,что и у себя дома сольются.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 08:50
Мое мнение победит ПСЖ
No problem
No problem
сегодня в 08:45
Реал заставит тебя сьесть свои ж слова,
а потом глупо отмазываться гиена.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 08:27
Похожие слова говорили игроки Баварии и Румминиге..Реалу тогда обещали устроить ад на альянц-арене. Итог мы все помним)
ДСА
ДСА
сегодня в 08:01
Марсель должны обыграть, а по Реалу большие вопросы.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 07:56
на своём официальном сайте написал открытое письмо

В разделе "Тренеришкины рассказы"
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 07:30
Че за детский лепет))))))) Похож на каталонских физруков,много болтает..Зидан победил и то молчит,а этот неделю уже горит))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100