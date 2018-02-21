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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Червиченко: «Не верится, что „Спартак“ пройдет „Атлетик“»

сегодня, 08:56
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 23:05 Не начался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит, что москвичи способны отыграться после домашнего поражения от «Атлетика» (1:3) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Чудеса, конечно, случаются, но мне кажется, это не тот случай. Мне не верится, что „Спартак“ способен по сумме двух матчей пройти „Атлетик“.

Тренер москвичей Массимо Карерра, наверное, сам знает, что ему делать, но я бы на его месте попробовал бы дать шанс молодым футболистам. Это стало бы для них хорошим опытом и в будущем принесло бы пользу команде».

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Все комментарии
kingoffam
kingoffam ответил InKarpinWeTrust
сегодня в 15:20
InKarpinWeTrust:
хорошая попытка, но нет! после всего того, что натворило свинобыдло в России - поломанные кресла, разгромленные магазины и кафе, сотни избитых болельщиков других клубов - никто из адекватных россиян их поддерживать не станет!
Наверное ты не в курсе,но у быдла нет ни национальной,ни клубной да и ни какой другой принадлежности.Это твои фанатские фантазии.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust ответил Супервайзер
сегодня в 14:07
Супервайзер:
Я бы на месте хейтеров Спартака не очень болел за Атлетик. Баскские фанаты в 2012 году избили болельщиков Локомотива. До этого в Испании были нападения на болельщиков Зенита, которые получили травмы.4 болельщика Спартака уже пострадали в Бильбао.Левацкие группировки фанатов Атлетик Бильбао считают всех российских болельщиков фашистами ( при этом сами набирают в команду только басков, то есть по национальному признаку).Пишу из Бильбао. Отношение персонала гостиницы крайне доброжелательное. Некоторые даже дают рекомендации, как обыграть Атлетик, мол, забейте им первый гол и они посыпятся, как карточный домик. Но это не ультрас. Последние собираются провести два шествия против болельщиков Спартака- сегодня и в день матча. А группировок этих ультрас хренова туча.Но мы тоже не лыком шиты, умеем свои цвета защищать. Вперед, Спартак!
хорошая попытка, но нет! после всего того, что натворило свинобыдло в России - поломанные кресла, разгромленные магазины и кафе, сотни избитых болельщиков других клубов - никто из адекватных россиян их поддерживать не станет!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Miaf
сегодня в 14:02
Miaf:
Хорошая идея)
Тут у одного)) Я никогда не ставил дизлайки особо, но тут, прям, как вызов)) Динамо бесится))) Ты знаешь что делать))
Miaf
Miaf ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:59
AntiherQ1488:
Надо, чтоб жирный купил зенит. тогда, все мировое зло - сойдется в одной точке.
Хорошая идея)
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 13:45
Спартак уже отмечает вылет из ЛЕ, главное соревнование сезона - КР впереди.
просто сашка
просто сашка ответил Супервайзер
сегодня в 13:37
Супервайзер:
Я бы на месте хейтеров Спартака не очень болел за Атлетик. Баскские фанаты в 2012 году избили болельщиков Локомотива. До этого в Испании были нападения на болельщиков Зенита, которые получили травмы.4 болельщика Спартака уже пострадали в Бильбао.Левацкие группировки фанатов Атлетик Бильбао считают всех российских болельщиков фашистами ( при этом сами набирают в команду только басков, то есть по национальному признаку).Пишу из Бильбао. Отношение персонала гостиницы крайне доброжелательное. Некоторые даже дают рекомендации, как обыграть Атлетик, мол, забейте им первый гол и они посыпятся, как карточный домик. Но это не ультрас. Последние собираются провести два шествия против болельщиков Спартака- сегодня и в день матча. А группировок этих ультрас хренова туча.Но мы тоже не лыком шиты, умеем свои цвета защищать. Вперед, Спартак!
готовь вазелин короче
kingoffam
kingoffam
сегодня в 13:03
В нынешнем состоянии у Спартака шансов мало пройти Атлетик.
Великолепный
Великолепный ответил AntiherQ1488
сегодня в 12:56
AntiherQ1488:
Не позорился бы, 3 лого коней и надпись - топ перф?)) Да хоть погугли. Ну это ж позор.
Легко!))
blitz
blitz ответил Великолепный
сегодня в 12:54
Великолепный:
Верим:) Че
С физруком шансов мало.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Великолепный
сегодня в 12:46
Великолепный:
Ваш ум затмить способен свет торшера.
Не позорился бы, 3 лого коней и надпись - топ перф?)) Да хоть погугли. Ну это ж позор.
амурец
амурец
сегодня в 12:45
наверное всё же шансов у Спартака нет, хотя очень бы хотелось, что бы Спартак прошёл Атлетик, Зенит Селтик, ЦСКА Ц.З., Локомотив Ниццу
Великолепный
Великолепный ответил AntiherQ1488
сегодня в 12:45
AntiherQ1488:
Ты б хоть посмотрел, что считается круто. Позорные тряпки с лого коней - это не топ.
Ваш ум затмить способен свет торшера.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Великолепный
сегодня в 12:43
Великолепный:
Я и говорю - у нас круто!))
    Великолепный
    Великолепный ответил AntiherQ1488
    сегодня в 12:41
    AntiherQ1488:
    Да уж, топовый перф)) ахахахахах
    Я и говорю - у нас круто!))
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Великолепный
    сегодня в 12:38
    Великолепный:
    Верно! У нас круто!))
    Да уж, топовый перф)) ахахахахах
    Великолепный
    Великолепный ответил AntiherQ1488
    сегодня в 12:34
    AntiherQ1488:
    Толи дело перф коней))
    Верно! У нас круто!))
    13 RUS
    13 RUS
    сегодня в 12:14
    Еще перед первым матчем все ожидали позор
    Parovoznic
    Parovoznic ответил Супервайзер
    сегодня в 11:52
    Супервайзер:
    Я бы на месте хейтеров Спартака не очень болел за Атлетик. Баскские фанаты в 2012 году избили болельщиков Локомотива. До этого в Испании были нападения на болельщиков Зенита, которые получили травмы.4 болельщика Спартака уже пострадали в Бильбао.Левацкие группировки фанатов Атлетик Бильбао считают всех российских болельщиков фашистами ( при этом сами набирают в команду только басков, то есть по национальному признаку).Пишу из Бильбао. Отношение персонала гостиницы крайне доброжелательное. Некоторые даже дают рекомендации, как обыграть Атлетик, мол, забейте им первый гол и они посыпятся, как карточный домик. Но это не ультрас. Последние собираются провести два шествия против болельщиков Спартака- сегодня и в день матча. А группировок этих ультрас хренова туча.Но мы тоже не лыком шиты, умеем свои цвета защищать. Вперед, Спартак!
    Я бы на месте хейтеров Спартака не очень болел за Атлетик. Баскские фанаты в 2012 году избили болельщиков Локомотива.
    - - - - - - - - - - - - - -

    Адекватные болельщики Локомотива не болеют за Атлетик. Адекватные болельщики Локомотива болеют за Локомотив.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Великолепный
    сегодня в 11:45
    Великолепный:
    Верим:) Че
    Толи дело перф коней))
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 11:34
    Если в воротах семинулевый- плюшевый или штанголиз верится с трудом.
    Кирилыч
    Кирилыч
    сегодня в 11:20
    пройти уже почти нереально. но надо пытаться.
    даже если вылетать из ЛЕ, то потрепать нервы испашкам.
    ПыСы: надеюсь увидеть Селихова в рамке. И Мельгарехо с Кутеповым на лавке
    vka1970
    vka1970
    сегодня в 11:16
    После чемодан , вокзал, Ростов и смачного пинка по мягкому месту, Червиченко не то что верить или не верить, даже думать проблематично.Оставили бы уже в покое бедного старичка.
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 11:10
    Верим:) Че
    viv
    viv
    сегодня в 11:08
    «Не верится, что семинулевые пройдут „Атлетик“»
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 10:53
    НАДЕЮСЬ ДОМА АТЛЕТИК ЗАБЬЁТ БОЛЬШЕ ЧЕМ В ГОСТЯХ, А ПРОПУСТИТ МЕНЬШЕ !
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Супервайзер
    сегодня в 10:50
    Супервайзер:
    Я бы на месте хейтеров Спартака не очень болел за Атлетик. Баскские фанаты в 2012 году избили болельщиков Локомотива. До этого в Испании были нападения на болельщиков Зенита, которые получили травмы.4 болельщика Спартака уже пострадали в Бильбао.Левацкие группировки фанатов Атлетик Бильбао считают всех российских болельщиков фашистами ( при этом сами набирают в команду только басков, то есть по национальному признаку).Пишу из Бильбао. Отношение персонала гостиницы крайне доброжелательное. Некоторые даже дают рекомендации, как обыграть Атлетик, мол, забейте им первый гол и они посыпятся, как карточный домик. Но это не ультрас. Последние собираются провести два шествия против болельщиков Спартака- сегодня и в день матча. А группировок этих ультрас хренова туча.Но мы тоже не лыком шиты, умеем свои цвета защищать. Вперед, Спартак!
    Однозначно - в топ.
    Супервайзер
    Супервайзер
    сегодня в 10:26
    Я бы на месте хейтеров Спартака не очень болел за Атлетик. Баскские фанаты в 2012 году избили болельщиков Локомотива. До этого в Испании были нападения на болельщиков Зенита, которые получили травмы.4 болельщика Спартака уже пострадали в Бильбао.Левацкие группировки фанатов Атлетик Бильбао считают всех российских болельщиков фашистами ( при этом сами набирают в команду только басков, то есть по национальному признаку).Пишу из Бильбао. Отношение персонала гостиницы крайне доброжелательное. Некоторые даже дают рекомендации, как обыграть Атлетик, мол, забейте им первый гол и они посыпятся, как карточный домик. Но это не ультрас. Последние собираются провести два шествия против болельщиков Спартака- сегодня и в день матча. А группировок этих ультрас хренова туча.Но мы тоже не лыком шиты, умеем свои цвета защищать. Вперед, Спартак!
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 10:17
    Червям тоже не верится, что их собирают в консервную банку для наживления на крючок
    kastites
    kastites
    сегодня в 10:03
    Атлетик мячей пять отгрузит спартаку
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 09:58
    ну массимо и без червя знает что делать так что свои советы
    пусть оставит при себе.
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