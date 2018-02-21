Червиченко: «Не верится, что „Спартак“ пройдет „Атлетик“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит, что москвичи способны отыграться после домашнего поражения от «Атлетика» (1:3) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Чудеса, конечно, случаются, но мне кажется, это не тот случай. Мне не верится, что „Спартак“ способен по сумме двух матчей пройти „Атлетик“.

Тренер москвичей Массимо Карерра, наверное, сам знает, что ему делать, но я бы на его месте попробовал бы дать шанс молодым футболистам. Это стало бы для них хорошим опытом и в будущем принесло бы пользу команде».