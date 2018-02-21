«Челси» впервые сыграл без англичан в основе в плей-офф Лиги чемпионов

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Англия. Чемпионшип
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Украина. Премьер-Лига
  • Юношеская Лига УЕФА
Испания. Примера 2017/2018, 16 тур1X2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет8.44.951.35
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда---
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома---
  • Главные новости
  • Все новости
11:51
«Зенит» - «Селтик»: все билеты проданы133
11:18
Набиуллин и Оздоев тренируются с «Зенитом»40
09:12
Три футболиста «Ростова» продлили контракты с клубом20
06:10
Сборную Саудовской Аравии могут не допустить до ЧМ-201825
00:37
«Бавария» громит «Бешикташ» на «Альянц Арене»75
15:38
Во время ЧМ-2018 Нижний Новгород могут посетить около 7 тыс. швейцарских болельщиков0
15:30
Все VIP-ложи «Екатеринбург-Арены» на игры группового этапа ЧМ-2018 выкуплены за $198 тыс.1
15:21
Алиев: «Еще годика два попылю, рано думать о тренерской карьере»0
15:10
Ким Чем Ын даст добро на переход Хан Кван-Сона в «Ювентус»4
14:52
Дешам: «Менди может вернуться в строй к ЧМ-2018»1
14:43
Книга Гетце получила престижную награду1
14:38
Энцо Зидан забил первый гол за «Лозанну»3
14:29
Заммер: «Я ошибся, когда отпустил Крооса из „Баварии“ в „Реал“»4
14:29
Спаллетти не станет главным тренером сборной Италии9
14:17
«Спартак» проводит заключительную тренировку в Эстепоне41
14:09
Умтити хочет покинуть «Барселону»11
14:06
Болельщики «Челси» признали Виллиана лучшим игроком матча с «Барселоной»4
13:59
Спортивный директор «Сампдории»: «Надеюсь, что Квальярелла закончит карьеру в нашем клубе»0
13:57
Манчини: «Все футболисты „Зенита“ готовы играть»9
13:43
«Вильярреал» проявил заинтересованность в проведении расследования в отношении Семеду0
13:43
Линделеф хочет обсудить с Моуриньо своё будущее5
13:32
Смольников: «Завтра будет совершенно другая игра»10
13:28
Игрок брянского «Динамо» дисквалифицирован на 2 года за «договорняк»3
13:25
«Химки» арендовали Книгу6
13:16
Спаллетти: «Хочу оставаться в „Интере“ как можно дольше, чтобы добиться в будущем успехов»4

«Челси» впервые сыграл без англичан в основе в плей-офф Лиги чемпионов

сегодня, 09:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В стартовом составе «Челси» в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» не было ни одного англичанина. В раунде плей-офф самого престижного европейского клубного турнира для «Челси» это первый подобный случай.

В основе лондонцев вышли четыре испанца (Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Педро), два бельгийца (Куртуа, Азар), а также по одному немцу (Рюдигер), датчанину (Кристенсен), бразильцу (Виллиан), нигерийцу (Мозес) и французу (Канте).

В запасе «Челси» остались три англичанина, а на замену на 84-й минуте вышел Дэнни Дринкуотер.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Книга Гетце получила престижную награду
Сегодня, 14:43 1
Энцо Зидан забил первый гол за «Лозанну»
Сегодня, 14:38 3
«Вильярреал» проявил заинтересованность в проведении расследования в отношении Семеду
Сегодня, 13:43 0
Любимая стадия Жозе? Моуриньо в 1/8 Лиги чемпионов
Сегодня, 13:00Duran Duran в блоге "Соккер" Хронограф7
Разгромленные интриги
Сегодня, 10:30Ivan1908 в блоге Дно пробито3
Высокая цена ошибок
Сегодня, 01:13Сергей Иванов в блоге Оценочные суждения9
Обсудить
Все комментарии
Crooclin
Crooclin
сегодня в 14:50
Скоро Зенит будет играть без русский, а Ахмат - без чеченцев)
kust07
kust07
сегодня в 10:59
Позорище))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:16
Такой клуб английскому футболу пользы не принесет.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 10:07
В Англии оказывается еще хуже...
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:03
фИГНЯ! Зато в "Зенити", можно сказать, сборная России через лавку их деградируется! "Челси" такими успехами похвастать не может!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 09:55
Мутко на них нет! Срочно отправить им - бандеролью. До востребования.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100