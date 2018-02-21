«Челси» впервые сыграл без англичан в основе в плей-офф Лиги чемпионов

В стартовом составе «Челси» в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» не было ни одного англичанина. В раунде плей-офф самого престижного европейского клубного турнира для «Челси» это первый подобный случай.

В основе лондонцев вышли четыре испанца (Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Педро), два бельгийца (Куртуа, Азар), а также по одному немцу (Рюдигер), датчанину (Кристенсен), бразильцу (Виллиан), нигерийцу (Мозес) и французу (Канте).

В запасе «Челси» остались три англичанина, а на замену на 84-й минуте вышел Дэнни Дринкуотер.