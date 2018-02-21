Анри: «Если Неймар хочет выйти из тени Месси, ему нужно сменить вид спорта»

Известный в прошлом футболист Тьерри Анри полагает, что бразильскому нападающему Неймару не поможет переход в ПСЖ, чтобы выйти из тени форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Все футболисты находятся в тени Месси. Если Неймар хочет выйти из неё, ему надо сменить вид спорта».
Я думал Месси ещё лет 5 будет доминировать.
Я сколько голов он забьёт ещё Рэару)))))
Я думал Месси ещё лет 5 будет доминировать.
Я сколько голов он забьёт ещё Рэару)))))
Сейчас реаловские взорвутся от правды
Сейчас реаловские взорвутся от правды