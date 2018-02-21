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Анри: «Если Неймар хочет выйти из тени Месси, ему нужно сменить вид спорта»

сегодня, 10:44

Известный в прошлом футболист Тьерри Анри полагает, что бразильскому нападающему Неймару не поможет переход в ПСЖ, чтобы выйти из тени форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Все футболисты находятся в тени Месси. Если Неймар хочет выйти из неё, ему надо сменить вид спорта».

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 15:31
Анри повеселил.))
Vladimir808
Vladimir808 ответил neomessi
сегодня в 15:27
neomessi:
ахахах Анри красава))) да будет масленица!
Анри красавчик!
Только сейчас пост, масленница закончилась.)
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 14:23
Alex12357

Сегодня 13:56
НЕЙМАРУ не нужно выходить из чьей-то тени,он БРАЗИЛЕЦ а не корнеплод из Аргентины ,и он играет на команду а не на себя как это делает овощ из Аргентины

играет на команду, а не себя....футбол, когда смотришь глаза открывай...
Alex12357
Alex12357
сегодня в 13:56
НЕЙМАРУ не нужно выходить из чьей-то тени,он БРАЗИЛЕЦ а не корнеплод из Аргентины ,и он играет на команду а не на себя как это делает овощ из Аргентины !!!
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил FERIS
сегодня в 13:23
FERIS:
Просто смешно слышать эту чушь) Полурослик уже несколько лет как сдулся. Ему остало максимум год-два,а потом поедет в Китай веселить местную публику за хорошие чаевые.
Ну да, это же Неймар забил вчера в Лондоне!))
neomessi
neomessi
сегодня в 13:23
ахахах Анри красава)))
да будет масленица!
Saang
Saang
сегодня в 13:15
В артисты пусть идет))
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 13:14
Очередной взрыв у рональдафилов
Давуд
Давуд
сегодня в 13:01
Сильно сказал...
Сейчас реаловские взорвутся от правды
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 12:27
Неймару надо на фигурное катание
FERIS
FERIS
сегодня в 12:26
Просто смешно слышать эту чушь)
Полурослик уже несколько лет как сдулся.
Ему остало максимум год-два,а потом поедет в Китай веселить местную публику за хорошие чаевые.
Mamaev
Mamaev
сегодня в 11:24
Я это уже неделю назад слышал, шустро вы соццер
амурец
амурец
сегодня в 11:19
ответ охотнику: а ты ведь переходишь на личности, пото му как не можешь дать внятного ответа или умно возразить, вот и подумай кто смешнее выглядит
Охотник На Глоров Реалa
Охотник На Глоров Реалa
сегодня в 11:17
Эра Месси идёт уже 10-12 лет. Есть только он и остальные.
Я думал Месси ещё лет 5 будет доминировать.
Я сколько голов он забьёт ещё Рэару)))))
Охотник На Глоров Реалa
Охотник На Глоров Реалa ответил амурец
сегодня в 11:15
амурец:
Анри вроде великий игрок, а говорит смешные вещи
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 10:56
    НЕЙМАР МОЖЕТ СТАТЬ МИРОВОЙ ЗВЕЗДОЙ ПО КЁРЛИНГУ
    Barcelona_Rostov
    Barcelona_Rostov
    сегодня в 10:54
    понятно, что заслуги в футболе у Месси лучше и вряд ли Неймар достигнет его уровня...
    амурец
    амурец
    сегодня в 10:50
    Анри вроде великий игрок, а говорит смешные вещи
    Adik_96
    Adik_96
    сегодня в 10:47
    ахахаха жестько
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