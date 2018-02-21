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Линделеф хочет обсудить с Моуриньо своё будущее

сегодня, 13:43

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф переживает о своем будущем на «Олд Траффорд» и в связи с этим хочет встретиться с главным тренером команды Жозе Моуриньо.

Швед не выходил в основе на матч АПЛ с 1 января, поэтому он хочет прояснить ситуацию с тренером и, в худшем для него случае, начать искать другие варианты продолжения карьеры.

По данным источника в МЮ, 23-летний Линделеф не понимает, почему он не попадает в состав. Швед считает, что он много работает и уже полностью адаптировался к лиге.

Защитник перебрался в МЮ прошлым летом.

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Все комментарии
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 15:13
Разве у МЮ есть будущее, чтобы он думал о своем будущем в этом клубе?))
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 14:49
"хочет встретиться с главным тренером команды Жозе Моуриньо"))) на тренировках и в центре AON каждый день не видятся?))) или кто-то из них прогуливает?)
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 14:26
Больше работать надо, а не претензии выставлять, странная мода сейчас пошла если игрок не попадает в основу он начинает что-то обсуждать а не работать на тренировках...
Don trambon
Don trambon
сегодня в 14:04
ахаха. в этом весь мумыр, накупить игроков за кучу бабла и греть на скамейке. Сам виноват.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:48
Линделефу нужно начинать читать газеты, о его будущем Моуриньо расплывчато расскажет в каком-нибудь интервью.
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