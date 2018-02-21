Линделеф хочет обсудить с Моуриньо своё будущее

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф переживает о своем будущем на «Олд Траффорд» и в связи с этим хочет встретиться с главным тренером команды Жозе Моуриньо.

Швед не выходил в основе на матч АПЛ с 1 января, поэтому он хочет прояснить ситуацию с тренером и, в худшем для него случае, начать искать другие варианты продолжения карьеры.

По данным источника в МЮ, 23-летний Линделеф не понимает, почему он не попадает в состав. Швед считает, что он много работает и уже полностью адаптировался к лиге.

Защитник перебрался в МЮ прошлым летом.