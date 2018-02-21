Манчини: «Все футболисты „Зенита“ готовы играть»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Англия. Чемпионшип
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Украина. Премьер-Лига
  • Юношеская Лига УЕФА
Испания. Примера 2017/2018, 16 тур1X2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет8.44.951.35
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда---
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома---
  • Главные новости
  • Все новости
11:51
«Зенит» - «Селтик»: все билеты проданы133
11:18
Набиуллин и Оздоев тренируются с «Зенитом»39
09:12
Три футболиста «Ростова» продлили контракты с клубом20
06:10
Сборную Саудовской Аравии могут не допустить до ЧМ-201825
00:37
«Бавария» громит «Бешикташ» на «Альянц Арене»75
15:38
Во время ЧМ-2018 Нижний Новгород могут посетить около 7 тыс. швейцарских болельщиков0
15:30
Все VIP-ложи «Екатеринбург-Арены» на игры группового этапа ЧМ-2018 выкуплены за $198 тыс.1
15:21
Алиев: «Еще годика два попылю, рано думать о тренерской карьере»0
15:10
Ким Чем Ын даст добро на переход Хан Кван-Сона в «Ювентус»4
14:52
Дешам: «Менди может вернуться в строй к ЧМ-2018»1
14:43
Книга Гетце получила престижную награду1
14:38
Энцо Зидан забил первый гол за «Лозанну»3
14:29
Заммер: «Я ошибся, когда отпустил Крооса из „Баварии“ в „Реал“»3
14:29
Спаллетти не станет главным тренером сборной Италии9
14:17
«Спартак» проводит заключительную тренировку в Эстепоне39
14:09
Умтити хочет покинуть «Барселону»11
14:06
Болельщики «Челси» признали Виллиана лучшим игроком матча с «Барселоной»4
13:59
Спортивный директор «Сампдории»: «Надеюсь, что Квальярелла закончит карьеру в нашем клубе»0
13:43
«Вильярреал» проявил заинтересованность в проведении расследования в отношении Семеду0
13:43
Линделеф хочет обсудить с Моуриньо своё будущее5
13:32
Смольников: «Завтра будет совершенно другая игра»10
13:28
Игрок брянского «Динамо» дисквалифицирован на 2 года за «договорняк»3
13:25
«Химки» арендовали Книгу6
13:16
Спаллетти: «Хочу оставаться в „Интере“ как можно дольше, чтобы добиться в будущем успехов»4
13:14
Мутко: «Все ключевые проблемные вопросы на „Самара-Арене“ решены»5

Манчини: «Все футболисты „Зенита“ готовы играть»

сегодня, 13:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикЗавтра в 21:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед игрой 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» отметил, что все футболисты российского клуба готовы выйти на поле.

«Все готовы сыграть. Не знаю, насколько сильно изменится состав. Для нас главное – изменить результат.

Мы знали, что „Селтик“ силен, там собраны хорошие игроки, есть хороший тренер. Для нас первый матч был довольно сложным.

Сядет ли „Селтик“ в оборону? Это зависит не только от „Селтика“, но и от нас, от того, как мы будем сдерживать атаку соперника».

Напомним, что первая встреча завершилась в пользу шотландцев

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Смольников: «Завтра будет совершенно другая игра»
Сегодня, 13:32 10
Манчини: «Я чувствую себя уверенно, думаю, что у нас все получится»
Сегодня, 12:55 16
«Локомотив» угостит всех горячим чаем перед матчем с «Ниццей»
Сегодня, 12:44 12
Андрей Кутепов: «„Екатеринбург-Арена“ - один из ведущих стадионов России»
Сегодня, 10:54 4
Бубнов: «Надеюсь, ЦСКА сможет пройти дальше»
Сегодня, 10:03 33
Но упрямо едет прямо на «Динамо»...
Сегодня, 09:34Сергей Матвеев в блоге Security Fan3
Обсудить
Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 15:21
если не будет кококо - есть шанс выиграть!
Морозовский
Морозовский ответил Алексей Буренин
сегодня в 15:02
Алексей Буренин:
Дома Зенит порвет Шотландцев
Все и так знают, что в "Зенити" одни рвачи!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 14:53
Дома Зенит порвет Шотландцев
Морозовский
Морозовский ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:49
Jeck Denielse:
Все футболисты „Зенита“ готовы играть Все болельщики готовы болеть Вот готовы ли судьи судить пока не сказали...
Это у Фурсинки надо спросить! Зарядить был обязан судеек - его непосредственная обязанность!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 14:46
Манчини прав: всё зависит от "Селтика", "Зенит" тут не пляшет!
drug01
drug01
сегодня в 14:42
Играть можно по разному.....
Литейный 4
Литейный 4 ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:39
Jeck Denielse:
Наконец то порядок...... 4 главных новости - все про Зенит...
Только на новостях о Зените Соккер и держиться. Ну еще правда после погрмов Спартака. :))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:27
Все футболисты „Зенита“ готовы играть
Все болельщики готовы болеть
Вот готовы ли судьи судить пока не сказали...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:08
Наконец то порядок......

4 главных новости - все про Зенит...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100