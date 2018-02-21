Манчини: «Все футболисты „Зенита“ готовы играть»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед игрой 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» отметил, что все футболисты российского клуба готовы выйти на поле.
«Все готовы сыграть. Не знаю, насколько сильно изменится состав. Для нас главное – изменить результат.
Мы знали, что „Селтик“ силен, там собраны хорошие игроки, есть хороший тренер. Для нас первый матч был довольно сложным.
Сядет ли „Селтик“ в оборону? Это зависит не только от „Селтика“, но и от нас, от того, как мы будем сдерживать атаку соперника».
Напомним, что первая встреча завершилась в пользу шотландцев.
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