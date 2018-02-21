Заммер: «Я ошибся, когда отпустил Крооса из „Баварии“ в „Реал“»

Бывший спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер признал, что ошибся, когда продал полузащитника Тони Крооса в «Реал» за 30 млн евро. Это случилось летом 2014 года, и с тех пор Кроос собрал гору трофеев в мадридском клубе, став одним из ключевых игроков команды.

«Иногда нужно посмотреть правде в глаза. Кто из нас может сказать, что он сделал всё правильно в этой жизни? Возможно, „Бавария“ с Кроосом еще выиграла бы Лигу чемпионов или хотя бы дошла до финала. Сегодня я могу сказать, что продажа Крооса стала моей ошибкой. Если рассматривать его карьеру, то этот переход, безусловно, пошел ему на пользу».