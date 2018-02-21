Алиев: «Еще годика два попылю, рано думать о тренерской карьере»

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что пока не собирается вешать бутсы на гвоздь.

На данный момент 33-летний футболист поддерживает форму в специально созданной в Киеве сборной свободных агентов. Недавно он также провел товарищеский матч за любительскую команду «Старая Боярка».

«Клуб не ищу, а тренируюсь для себя. Поступит предложение – буду рассматривать. На данный момент пока поддерживаю форму для себя.

Предложения есть, но оглашать их пока нет никакого смысла. Видите, я здесь, сборы пройдут, а там будет видно, что дальше.

Тренерская карьера? Да, об этом тоже думаю. Мне 33 года, пока рановато для тренерской работы. В подсознании это держу. Надеюсь, что еще годика два где-то попылю».