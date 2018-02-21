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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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«Спартак» настаивает на трансфере Льяича

вчера, 16:40

Как сообщают итальянские СМИ, «Спартак» настаивает на трансфере нападающего «Торино» Адема Льяича

Однако президент туринского клуба Урбано Кайро не очень хочет расставаться с 26-летним футболистом, в контракте которого прописана минимальная сумма отступных в размере 25 миллионов евро. При этом московский клуб может предложить только 7-8

Поэтому маловероятно, что серб присоединится к «Спартаку» этой зимой. Российское трансферное окно в скором времени закроется (22 февраля), и стороны вряд ли успеют договориться.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответил Владимир_Спартак
вчера в 21:36
Владимир_Спартак:
Да и не нужен нам нападающий. Что они там все на голову........ Защитники Спартаку нужны.
Вброс для троллей...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:36
Одни утки... всё окно, а воз и защита ...там стоит..)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:31
Да и не нужен нам нападающий. Что они там все на голову........ Защитники Спартаку нужны.
ekliziast
ekliziast ответил Lucho Gonzalez
вчера в 19:29
Lucho Gonzalez:
Жить в тарасовке, пропускать по 7 мячей за матч, дружить с Деми и Ананидзе в бане Глушакова, хлебать бромонтан и быть пупсиком?? Уж лучше на банке в Италии посидеть))
    cpartak60
    cpartak60 ответил Ген Геныч
    вчера в 19:22
    Ген Геныч:
    Ну Лавров про вас четко сказал))))))))Какие они нафиг народные,если контрольный пакет у частников!!!!!!!!в Лукойле и 20% государства нет!!!!!!!!!Это ни Газпром!!!!
    таким не обьясняй!у них знаешь что на уме?
    Брулин
    Брулин
    вчера в 19:09
    Полузащитника «Цзянсу Сунин» Алекса Тейшейры не будет в «Спартаке».

    Московский клуб отказался от идеи приобретения игрока из-за большого количества легионеров в составе.

    Ранее сообщалось, что Тейшейру предлагают «Спартаку» и «Зениту».
    cpartak60
    cpartak60 ответил Lucho Gonzalez
    вчера в 19:06
    Lucho Gonzalez:
    Жить в тарасовке, пропускать по 7 мячей за матч, дружить с Деми и Ананидзе в бане Глушакова, хлебать бромонтан и быть пупсиком?? Уж лучше на банке в Италии посидеть))
    одно и тоже и по несколько раз!точно роботы!
    Валерыч
    Валерыч ответил Бабка в кедах
    вчера в 19:03
    Бабка в кедах:
    Не хочется сынки глумиться над бездарными трансферами Спартака! :)
    Уж не себя ли желаешь предложить в качестве игрока, Бабка в кедах? :)
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 18:59
    Лучше бы классного защитника купили. Напов у нас и так хватает.
    vistory
    vistory
    вчера в 18:53
    После покупки Льяичей спартаком у нас по всей стране бензин дорожает.
    ПАДРЕ
    ПАДРЕ
    вчера в 18:49
    Не грех подоить Федуна!
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 18:46
    Настаивать мало - надо ещё Оплатить
    ( это вам не газпром..)
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 18:38
    Ну Спартак не обирает пенсионеров, у него просто нет таких денег. Зато чемпионский титул имеется.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    вчера в 18:34
    Жить в тарасовке, пропускать по 7 мячей за матч, дружить с Деми и Ананидзе в бане Глушакова, хлебать бромонтан и быть пупсиком??
    Уж лучше на банке в Италии посидеть))
    Dinamovets1927
    Dinamovets1927
    вчера в 18:27
    Реакция Льяича:НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!!!!!НЕ ХОЧУ В СПРТААААААААК!
    игорь алексеев
    игорь алексеев
    вчера в 18:27
    зенька в игре с Селтиком настаивает - больше трёх раз не дам
    Москва за Зенит
    Москва за Зенит
    вчера в 18:22
    Льяич вроде не чёрный?
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    вчера в 18:17
    Я тоже так думаю что серб нее будет играть за Спартак
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Литейный 4
    вчера в 18:14
    Литейный 4:
    Дык проект то нефтяной. Вот и покупают на народные деньги!
    Ну Лавров про вас четко сказал))))))))Какие они нафиг народные,если контрольный пакет у частников!!!!!!!!в Лукойле и 20% государства нет!!!!!!!!!Это ни Газпром!!!!
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил azures
    вчера в 18:09
    azures:
    На народные нефтяные деньги чего не купить барахлишка.
    Дык проект то нефтяной. Вот и покупают на народные деньги!
    PiterGrad
    PiterGrad
    вчера в 18:07
    а защита поросятам не нужна?
    Dominators
    Dominators
    вчера в 18:03
    Отбросив клубные пристрастия ,- можно задать вопрос селекционерам Спартака , нахрена он нужен . Спартаку нужен защитник ,там и так есть кому забивать .
    VadimR
    VadimR
    вчера в 18:01
    Хахахах 25 млн.)))) "за партизанскую каку" ... сильный ход!
    Бабка в кедах
    Бабка в кедах
    вчера в 17:57
    Не хочется сынки глумиться над бездарными трансферами Спартака! :)
    azures
    azures
    вчера в 17:44
    На народные нефтяные деньги чего не купить барахлишка.
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 17:37
    Каждый клуб почтет за честь нагреть пупсиков! Ахахаха!
    Zak11
    Zak11
    вчера в 17:35
    Никто за Льяича не отдаст и 15 лямов. Но 7-8 за такого игрока маловато конечно.
    Олeневод
    Олeневод ответил sir-5
    вчера в 17:32
    sir-5:
    Ты "Торино" хочешь кардинально усилить,к ужасу "Ювентуса"???
    Да , за Скудетто должны бороться два клуба из Турина!
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    вчера в 17:31
    спартак за 8 лет выступлений в еврокубках аж 14 лямов заработал. Пора эти деньжищи инвестировать куда нибудь!
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ
    вчера в 17:30
    Сильного игрока за 7 лямов захотели? Смех и только..
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