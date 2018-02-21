«Спартак» настаивает на трансфере Льяича

Как сообщают итальянские СМИ, «Спартак» настаивает на трансфере нападающего «Торино» Адема Льяича.



Однако президент туринского клуба Урбано Кайро не очень хочет расставаться с 26-летним футболистом, в контракте которого прописана минимальная сумма отступных в размере 25 миллионов евро. При этом московский клуб может предложить только 7-8.



Поэтому маловероятно, что серб присоединится к «Спартаку» этой зимой. Российское трансферное окно в скором времени закроется (22 февраля), и стороны вряд ли успеют договориться.