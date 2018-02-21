В честь Матича назовут улицу в его родном городе

Муниципалитет сербского города Уб принял решение о переименовании одной из улиц в честь полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Сербии Неманьи Матича.

Футболист родился неподалеку от Уба, в деревне Врела, примерно в 60 км от Белграда. Матич хотя и давно не играет в Сербии, но никогда не забывал свою родину. Недавно он профинансировал строительство полей с искусственным газоном для местного клуба «Уб Единство».

Теперь власти ждут разрешения самого Матича на переименование.

Ранее подобную честь оказали и главному тренеру Матича - Жозе Моуриньо, чьим именем названа улица в Сетубале.