УЕФА и Европейская комиссия станут партнерами во время Евро-2020

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Копа Судамерикана
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб НиццаНиццаФонбет2.33.353.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикФонбет1.645.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиФонбет1.853.754
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет2.053.53.55
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак МФонбет1.93.64
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадФонбет2.33.43.05
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет2.83.32.55
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия ДФонбет2.43.42.85
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М---
  • Главные новости
  • Все новости
03:09
Моуриньо: «Спрошу Бекхэма, Роя Кина и Скоулза, что они делали, когда МЮ терял мяч»1
00:38
Гол Фреда со штрафного принес «Шахтеру» победу над «Ромой»57
00:35
«Севилья» и «Манчестер Юнайтед» голов не забивали117
22:34
«Реал» добыл волевую победу над «Леганесом»53
21:51
ЦСКА вышел в 1/8 финала Лиги Европы296
03:40
Зидан: «Когда „Реал“ пропускает, мы должны верить в то, что можем всё исправить»0
02:32
Фонсека: «Забей Феррейра на последней минуте, и для „Ромы“ всё стало бы сложнее»1
02:17
Монтелла: «Мы наиграли на гол или два, но Де Хеа был великолепен»2
02:02
Моуриньо: «Ответная игра с „Севильей“ будет непростой»0
01:37
Ди Франческо: «После первого гола „Шахтёра“ мне нужно было менять половину команды»4
01:16
Де Хеа: «„Севилья“ владела мячом и имела лучшие шансы на гол»3
00:55
Алиссон: «Игроки „Шахтера“ способны натворить дел, если оставить им свободные зоны»1
00:29
Защитник «Црвены Звезды»: «Пожелаю ЦСКА удачи, но поддерживаем мы только „Спартак“»10
00:01
Кучаев: «По двум играм с „Црвеной Звездой“ было видно, что ЦСКА сильнее»6
23:57
Определились все участники 1/4 финала Юношеской Лиги УЕФА3
23:35
Бартомеу: «Месси подписал четырехлетний контракт, но он не станет последним»3
23:26
«Реал» не проигрывал в 18 последних матчах Ла Лиги без Роналду10
23:16
Ганчаренко хотел бы встретиться с киевским «Динамо» в Лиге Европы8
23:11
Эррера получил травму на 16-й минуте матча с «Севильей». Андера заменил Погба0
23:03
Россиянина задержали в Мюнхене по подозрению в участии в беспорядках на Евро-20164
22:51
Тренер «Црвены Звезды»: «Для нас не было сюрпризом видеть Вернблума в нападении»3
22:44
Каррера: «Футболисты „Спартака“ выложатся на 130 процентов ради победы над „Атлетиком“»36
22:34
Ганчаренко: «Игра была нервная, сложная»6
21:46
«Шахтер» и «Рома» объявили стартовые составы3
21:42
«Севилья» - «Манчестер Юнайтед»: Погба остался в запасе11

УЕФА и Европейская комиссия станут партнерами во время Евро-2020

вчера, 17:43

Союз европейских футбольных ассоциаций и Европейская комиссия подписали договор о сотрудничестве во время чемпионата Европы 2020 года.

Согласно условиям нового соглашения, обе организации будут тесно сотрудничать не только во время европейского турнира, но и во многих других областях.

«УЕФА и Европейская комиссия разделяют общее стремление к пропаганде социальных ценностей спорта и соблюдению принципов справедливости и солидарности. Мы рады, что Комиссия поддерживает обязательства УЕФА по повышению конкурентоспособности и улучшению управления в футболе. Мы с нетерпением ожидаем тесного сотрудничества в целях поощрения и развития футбола», - сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург примет матчи группы B на Евро-2020 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Газпром» останется спонсором Лиги чемпионов еще на три года
16 февраля 62
Во вторник УЕФА может отменить дисквалификацию Карвахаля на матч с ПСЖ
05 февраля 3
УЕФА разрешил зрителям посетить матч «Црвена Звезда» - ЦСКА
05 февраля 57
СМИ: Матч «Црвена Звезда» - ЦСКА пройдет при зрителях
03 февраля 74
УЕФА может запретить детям играть головой
28 января 22
Лига Наций, или как УЕФА издевается над футболом
24 январяАрнольд Шварценеггер в блоге Воинствующий глор15
Обсудить
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:53
Че может помочь ЕК?
Лучше бы просто не мешала.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100