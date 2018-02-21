УЕФА и Европейская комиссия станут партнерами во время Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций и Европейская комиссия подписали договор о сотрудничестве во время чемпионата Европы 2020 года.

Согласно условиям нового соглашения, обе организации будут тесно сотрудничать не только во время европейского турнира, но и во многих других областях.

«УЕФА и Европейская комиссия разделяют общее стремление к пропаганде социальных ценностей спорта и соблюдению принципов справедливости и солидарности. Мы рады, что Комиссия поддерживает обязательства УЕФА по повышению конкурентоспособности и улучшению управления в футболе. Мы с нетерпением ожидаем тесного сотрудничества в целях поощрения и развития футбола», - сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург примет матчи группы B на Евро-2020