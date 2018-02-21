Фред мечтает добиться успехов с «Шахтером» в Лиге чемпионов, чтобы поехать на ЧМ-2018

21 февраля в 22:45 по московскому времени «Шахтер» сыграет с «Ромой» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразильский полузащитник «горняков» Фред ощущает дополнительную мотивацию — успешное выступление в главном еврокубковом турнире может позволить ему отправиться в Россию на чемпионат мира:

«Меня обрадовало возвращение в сборную Бразилии. Пожалуй, это один из самых захватывающих периодов моей жизни. Я через многое прошел, а теперь получил второй шанс. Это был знак, что я вернулся и восстановил форму. Признание Тите и тренерского штаба мне льстит. Состав сборной на чемпионат мира еще не до конца сформирован, так что я сделаю все возможное, чтобы поехать в Россию.

Мы понимаем, несколько будет сложно, но „Шахтер“ готов. Выступления в клубах, особенно в Лиге чемпионов, позволяют выделиться. Мое будущее в „селесао“ зависит от того, насколько хорошо я проявлю себя здесь».

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