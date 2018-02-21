Чернышов: «Если бы „Спартак“ вылетел, меня бы тут же казнили на Красной площади!»

Российский специалист Андрей Чернышов работал со «Спартаком» в не лучший период для московского коллектива (2003 год). Тренер признается, что решение возглавить «красно-белых» было ошибкой:

«Быть тренером „Спартака“ – это мечта. Но предложение поступило не в то время и не в том месте. Надо было либо отказываться вообще, либо уходить из молодежной сборной. Совмещение меня сгубило.

У меня получалось с молодежкой. Я сам был молод по тренерским меркам, думал: „Да я все могу, все умею! Я ж крутой тренер! Сейчас и великому клубу верну былое величие!“ Ага, вернул... Наверное, на тот момент, в 2003-м, я просто не заслужил быть тренером „Спартака“. Но сам этого не понимал. И согласился...

Меня отговаривали. Говорили: „Андрюха, не ходи туда, там все совсем плохо...“ Намекая и на организацию в клубе, и на уровень футболистов, непонятную трансферную политику... Но, блин, это „Спартак“! Как я мог сказать „нет“?!»

Чернышов оставался амбициозным:

«Опять же, я был оптимистом. Считал, что изменю эту ситуацию! Оставлю тех, кто реально соответствует уровню „Спартака“. Многие не помнят, но тогда „красно-белых“ только начинал спонсировать „Лукойл“. И денег на трансферы особо не давали.

Но мы — я, Юран — были очень амбициозны, хотели создать новую команду. Владимир Григорьевич Федотов, царствие ему небесное, много нам помогал. Да, попали в „болото“. Пытались из него выбраться...

Вообще-то у нас была задача: не вылететь. Именно так. „Спартак“ вылетел? Нет, занял 10-е место. После моей первой игры в Ростове звонит Червиченко и спрашивает: „Андрей, мы точно не вылетим? Я беспокоюсь...“ Пообещал президенту, что этого не случится.

Да если бы „Спартак“ вылетел — меня бы в тот же день казнили на Красной площади! Но очевидно, что в „Спартаке“ у меня не получилось. Хотя я все равно горжусь, что работал в самой популярной команде России».

Экс-игроки сборной России, которые тренировали в РФПЛ