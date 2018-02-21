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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Чернышов: «Если бы „Спартак“ вылетел, меня бы тут же казнили на Красной площади!»

вчера, 19:37

Российский специалист Андрей Чернышов работал со «Спартаком» в не лучший период для московского коллектива (2003 год). Тренер признается, что решение возглавить «красно-белых» было ошибкой:

«Быть тренером „Спартака“ – это мечта. Но предложение поступило не в то время и не в том месте. Надо было либо отказываться вообще, либо уходить из молодежной сборной. Совмещение меня сгубило.

У меня получалось с молодежкой. Я сам был молод по тренерским меркам, думал: „Да я все могу, все умею! Я ж крутой тренер! Сейчас и великому клубу верну былое величие!“ Ага, вернул... Наверное, на тот момент, в 2003-м, я просто не заслужил быть тренером „Спартака“. Но сам этого не понимал. И согласился...

Меня отговаривали. Говорили: „Андрюха, не ходи туда, там все совсем плохо...“ Намекая и на организацию в клубе, и на уровень футболистов, непонятную трансферную политику... Но, блин, это „Спартак“! Как я мог сказать „нет“?!»

Чернышов оставался амбициозным:

«Опять же, я был оптимистом. Считал, что изменю эту ситуацию! Оставлю тех, кто реально соответствует уровню „Спартака“. Многие не помнят, но тогда „красно-белых“ только начинал спонсировать „Лукойл“. И денег на трансферы особо не давали.

Но мы — я, Юран — были очень амбициозны, хотели создать новую команду. Владимир Григорьевич Федотов, царствие ему небесное, много нам помогал. Да, попали в „болото“. Пытались из него выбраться...

Вообще-то у нас была задача: не вылететь. Именно так. „Спартак“ вылетел? Нет, занял 10-е место. После моей первой игры в Ростове звонит Червиченко и спрашивает: „Андрей, мы точно не вылетим? Я беспокоюсь...“ Пообещал президенту, что этого не случится.

Да если бы „Спартак“ вылетел — меня бы в тот же день казнили на Красной площади! Но очевидно, что в „Спартаке“ у меня не получилось. Хотя я все равно горжусь, что работал в самой популярной команде России».

Экс-игроки сборной России, которые тренировали в РФПЛ

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Все комментарии
vka1970
vka1970
сегодня в 01:39
Из всего вью,а не отрывков , что я читаю ("спасибо" администрации Соккера) я понял, что Чернышов был сырым.Собственно говоря сырым и остался даже по прошествии времени.Другими словами это человек которому не везёт."Не везучие" думаю все смотрели.
Ну и во всей красе, хоть и косвенно пристаёт Червиченко. Именно ему должны быть "благодарны" болельщики после бромантанового скандала.Доказательств нет, но всё указывает на то, что инициатором и косвенно исполнителем в этом деле был бывший ген. директор Спартака.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:11
Спартак умер,когда продали Мостового,Карпина,Попова итд,короче всю команду,ради своих карманов,но есть глупцы,которые считают Пищевик за Спартак.
Настощий Спартак почти не уступал тогда Барсе и Реалу а Пищевик это болото-0-7.
KLINSI
KLINSI ответил Против ЦСКА
вчера в 22:47
Против ЦСКА:
Чернышов: "...я все равно горжусь, что работал в самой популярной команде России».
А мне понравилось - "Да, попали в „болото“."))))
Dominators
Dominators
вчера в 22:44
Помню этого дрыща на поле , он и как тренер был никчемный .
mangoх12
mangoх12
вчера в 22:37
"Меня отговаривали. Говорили: „Андрюха, не ходи туда, там все совсем плохо...“ Намекая и на организацию в клубе, и на уровень футболистов, непонятную трансферную политику"

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Ничего с тех пор не изменилось
parallels
parallels
вчера в 21:19
какой позор! 10 место при лукойле!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:38
Чернышов:
"...я все равно горжусь, что работал в самой популярной команде России».
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 20:37
Аленичев тоже рано пошел в Спартак,нужен был многолетний опыт которого у него не было...
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:36
одно слово... "болото"
ziborock
ziborock ответил Nafnafik
вчера в 20:32
Nafnafik:
Теперь, даже если спартак и опозорится 7-0, все равно верят и восхищаются, это говорит о полной деградации и готовности к пердиву.
Деградация, это когда вместо "если" пишут "сели")))
Ну а полная деградация, это когда болеешь за Зенит, а в профиле указываешь Спартак)))
wingback
wingback
вчера в 20:15
Тебя бы на руках носили по всей стране! Памятник был бы в каждом городе!
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 20:05
Теперь, даже если спартак и опозорится 7-0, все равно верят и восхищаются, это говорит о полной деградации и готовности к пердиву.
Egorium
Egorium
вчера в 20:04
Чернышев только пиариться любит, а толку от него никакого.
time out
time out
вчера в 20:01
    cpartak60
    cpartak60
    вчера в 20:00
    на ветку слетели вороны сатаны!!!ха ха ха!кони с головой баклана!
    drug01
    drug01
    вчера в 19:58
    У Спартака еще все впереди!
    cska plus
    cska plus
    вчера в 19:54
    Ахахах! Сам спартак является ошибкой.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил CSKA Rek
    вчера в 19:50
    CSKA Rek:
    скоро казнь Карреры увидим
    КБ шарфопад не за горами!
    CSKA Rek
    CSKA Rek
    вчера в 19:48
    скоро казнь Карреры увидим
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 19:45
    Все еще впереди у Спартака. ФНЛ не за горами! Ахахаха!
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