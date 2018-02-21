Ганчаренко хотел бы встретиться с киевским «Динамо» в Лиге Европы

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко, чья команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, поделился ожиданиями от жеребьевки:

«Мы полагаемся всегда на жребий, потому что знаем, что и наши команды могут пройти дальше. Спокойно к этому относимся, гадать не стоит. Хотя у меня хорошие отношения с тренером киевского „Динамо“ Александром Хацкевичем, говорили с ним, что было бы хорошо сыграть друг против друга. Но это может быть только в финале.

Если посмотреть прошлые игры „Црвены Звезды“, она знает, как обороняться и атаковать. Мы могли бы снять исход противостояния чуть раньше, потому что игра в любой момент может обернуться против тебя».

Динамовцам предстоит завтра сыграть с АЕКом. Первый матч завершился ничьей.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля.