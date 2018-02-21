Бартомеу: «Месси подписал четырехлетний контракт, но он не станет последним»

В ноябре 2017 года Лионель Месси продлил контракт с «Барселоной» до конца сезона-2020/21. Президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу уверен, что это не последний контракт аргентинца:

«„Барселона“ — клуб, который ставит на хороший футбол. У нас уникальный стиль игры, а Месси является лучшим футболистом в мире, он наш ключевой игрок.

Андрес Иньеста стал хорошим примером. Мы хотим видеть его здесь не только как игрока, но и как легенду.

Надеюсь, с Месси случится то же самое. Лионель подписал четырехлетний контракт, но не думаю, что он станет для него последним в „Барселоне“».