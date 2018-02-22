Кучаев: «По двум играм с „Црвеной Звездой“ было видно, что ЦСКА сильнее»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подвел итоги победного матча «армейцев» над «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы:

«Хотелось забить больше, потому что моментов было достаточно, и подходов к чужим воротам. Хотелось бы больше выжимать из этих моментов и их реализовывать.

По двум играм было видно, что мы сильнее, поэтому результат закономерный. Будем настраиваться на следующего соперника.

Мешал ли холод? Во время матча все забываешь. Погода и другие проблемы отходят на второй план. Остается только мяч и одиннадцать соперников».