Алиссон: «Игроки „Шахтера“ способны натворить дел, если оставить им свободные зоны»

Голкипер «Ромы» Алиссон, неоднократно выручавший свою команду в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шахтером», считает, что его команда сможет переломить ход противостояния в Риме. Первый поединок завершился победой «горняков» со счетом 2:1:

«Мы забили первый гол, а первый тайм был почти идеальным, но когда оставляешь свободные зоны „Шахтеру“, его талантливые игроки способны натворить дел.

Безусловно, 2:1 — не тот результат, которого мы хотели. Однако мы остаемся в игре, и сейчас наши мысли сосредоточены на следующем матче Серии А».