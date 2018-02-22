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Ди Франческо: «После первого гола „Шахтёра“ мне нужно было менять половину команды»

сегодня, 01:37
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)2 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо после поражения от «Шахтёра» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов остался очень недоволен игрой своей команды во втором тайме:

«Первый гол „Шахтёра“ сильно ударил по нам физически и, прежде всего, психологически. В первом тайме мы играли с целью огорчить „Шахтёр“, во втором – с целью контролировать... Но что именно мы должны были контролировать, я не знаю.

Я не очень-то доволен вторым таймом. Мы допустили слишком много ошибок, особенно их допускали игроки, имеющие опыт выступлений на таком уровне. Это были словно две разные команды. Не могу думать таким образом, что мы были самонадеянны, ведя в счёте в такой игре. Это не так. „Рома“ не привыкла играть на стадии 1/8 финала. Я бы сказал, что мы отказались от того, что планировали сегодня сделать.

После того, как „Шахтёр“ сравнял счёт, мне нужно было менять половину команды... „Шахтёр“ очень опасен при атаке, мы это знали. Но допустили слишком большое количество ошибок».

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Все комментарии
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 02:25
Надо было менять не пол-команды, а одного физрука.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч ответил Left Boy
сегодня в 02:09
Left Boy:
а сколько раз Шахтёр прощал? а если точнее, сколько раз Алиссон спасал? Шахтёр, выйдя после длинного перерыва, вскрывал раз за разом оборону Ромы без проблем. я не знаю как они изучали "кротов", но в защите у них полный бардак был. сегодня 3-1/4-1 просто чудом не стало.
У Ромы в центре обороны играют два очень неповоротливых товаришча. Что Манолас, что Фасио с трудом вокруг оси повернуться могут, при этом у них голова кружиться начинает. Для быстрых и техничных напов Шахтёра самое то.
Left Boy
Left Boy ответил Квадратный Мяч
сегодня в 02:05
Квадратный Мяч:
Оба шахтёрских гола стали в первую очередь следствием великолепного индивидуального мастерства игроков Шахтёра, а не каких-то ужасных ошибок игроков Ромы. В первом случае Феррейра блестяще обыграл защитника, пропихнув ему мяч на шаге между ног и точно уложил мяч в угол из непростой ситуации в которой половина игроков и по мячу бы не попала, ни то что в угол ворот. Во втором случае блестящий удар со штрафного от Фреда. Сразу вспомнились Жуниньо и Пирло.
а сколько раз Шахтёр прощал? а если точнее, сколько раз Алиссон спасал? Шахтёр, выйдя после длинного перерыва, вскрывал раз за разом оборону Ромы без проблем. я не знаю как они изучали "кротов", но в защите у них полный бардак был. сегодня 3-1/4-1 просто чудом не стало.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 01:53
Оба шахтёрских гола стали в первую очередь следствием великолепного индивидуального мастерства игроков Шахтёра, а не каких-то ужасных ошибок игроков Ромы. В первом случае Феррейра блестяще обыграл защитника, пропихнув ему мяч на шаге между ног и точно уложил мяч в угол из непростой ситуации в которой половина игроков и по мячу бы не попала, ни то что в угол ворот. Во втором случае блестящий удар со штрафного от Фреда. Сразу вспомнились Жуниньо и Пирло.
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