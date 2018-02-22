Ди Франческо: «После первого гола „Шахтёра“ мне нужно было менять половину команды»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо после поражения от «Шахтёра» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов остался очень недоволен игрой своей команды во втором тайме:

«Первый гол „Шахтёра“ сильно ударил по нам физически и, прежде всего, психологически. В первом тайме мы играли с целью огорчить „Шахтёр“, во втором – с целью контролировать... Но что именно мы должны были контролировать, я не знаю.

Я не очень-то доволен вторым таймом. Мы допустили слишком много ошибок, особенно их допускали игроки, имеющие опыт выступлений на таком уровне. Это были словно две разные команды. Не могу думать таким образом, что мы были самонадеянны, ведя в счёте в такой игре. Это не так. „Рома“ не привыкла играть на стадии 1/8 финала. Я бы сказал, что мы отказались от того, что планировали сегодня сделать.

После того, как „Шахтёр“ сравнял счёт, мне нужно было менять половину команды... „Шахтёр“ очень опасен при атаке, мы это знали. Но допустили слишком большое количество ошибок».