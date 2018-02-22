Моуриньо: «Ответная игра с „Севильей“ будет непростой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после первого выездного матча против «Севильи» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) подчеркнул, что МЮ важно постараться как можно дальше пройти по турнирной сетке ЛЧ:

«Если в ответной игре будет голевая ничья, то мы вылетели. Если мы победим, то пройдём дальше.

Это будет непростой поединок. Но я верю, что „Олд Траффорд“ соскучился по большим еврокубковым вечерам. В прошлом сезоне у нас был четвертьфинал и полуфинал [в Лиге Европы], но Лига чемпионов имеет другое значение».