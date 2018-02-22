Монтелла: «Мы наиграли на гол или два, но Де Хеа был великолепен»

Наставник «Севильи» Винченцо Монтелла подвёл итоги первой встречи с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0), отдельно отметим игру голкипера МЮ Давида Де Хеа:

«Наша команда создала достаточно моментов, наиграв на гол или два. Жаль, что нам не удалось отличиться, но мы должны быть довольны содержанием нашей игры. При счёте 0:0 ещё ничего не решено, через 15 дней мы увидим, чем всё завершится, а пока должны сосредоточиться на игре с „Атлетико“.

Де Хеа провёл потрясающий матч. Я не видел повторов его сэйвов, но полагаю, что он был великолепен сегодня.

Да, у нас были стремительные атаки, но весь матч с такой скоростью не проведёшь. Команда играла разумно и терпеливо, хотя иногда следовало действовать быстрее. Мы были очень сосредоточенны.

„Севилья“ всегда должна стараться забивать и быть лучше соперника, но это не всегда возможно. Мы должны попробовать [сделать это в ответной встрече]».