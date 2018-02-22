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Фонсека: «Забей Феррейра на последней минуте, и для „Ромы“ всё стало бы сложнее»

сегодня, 02:32
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)2 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал домашнюю победу над «Ромой» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Могу сказать, что мы встретились с великой командой. Важно было выиграть. Понятно, что желательно было не пропускать, но важно было перевернуть результат и победить. Игра была непростой, особенно первый тайм. Были сложности с тем, чтобы показать свою игру. Это заслуга „Ромы“. Но мы хорошо показали себя, было много моментов, чтобы забивать. „Рома“ тоже действовала организованно.

В перерыве мы устранили проблемы с позиционированием и провели отличный тайм. У вратаря „Ромы“ было 2-3 нереальных сэйва.

Пропущенный гол? Мы не должны были прессинговать так высоко, это создало дисбаланс. Не повезло и с отскоком. В перерыве мы исправили позиционирование. Больше стало моментов, больше владели мячом. Не забили ещё, потому что вратарь отлично себя показал. Мы поняли, что линия обороны „Ромы“ базировалась чуть ли не в центре. Нужно было забрасывать мяч за спины. Так пришёл гол Феррейры. Что касается Фреда, то он очень много отрабатывал такие штрафные. Мы как раз говорили со своим помощником, что сейчас будет гол. Я в это верил.

К матчу в Риме у нас будет больше игрового ритма. Это очень сложная задача. Но мы не будем защищать этот результат, это 100%. Постараемся быть самими собой. Если будем только защищаться, всё окажется сложнее. А сейчас шансы остаются у обеих команд. Забей Феррейра на последней минуте, для „Ромы“ всё стало бы сложнее. Но сейчас исход противостояния не решён, хоть преимущество перед второй игрой у нас».

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Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 02:44
Да,очень жаль что мяч не залетел в сетку тогда...Но все равно спасибо за прекрасный вечер и матч!
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