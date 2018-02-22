Зидан: «Когда „Реал“ пропускает, мы должны верить в то, что можем всё исправить»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги перенесённого матча 16-го тура Примеры с «Леганесом» (3:1):

«В прошлом сезоне мы тоже часто забивали на последних минутах. Мы уверены в себе и надеемся на лучшее. Мы должны верить в то, что делаем. Пропуская гол, мы должны верить в то, что сможем всё исправить.

Асенсио и Васкес всегда были важными игроками для меня. Рад, что Лукас отличился. Он заслужил это своей работой. Лукас провёл отличный матч, как Асенсио и все остальные. Я доволен и Бэйлом. Хотим, чтобы он вернулся в своё лучшее состояние, он постепенно к этому приближается.

„Реал“ сыграл здорово, мы в хорошей форме, и я рассчитываю на всех своих футболистов».