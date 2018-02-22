Смоллинг: «Теперь всё в руках МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг поделился мнением о первом выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (0:0):

«Во втором тайме была более открытая игра. В первой половине у „Севильи“ практически не было голевых шансов кроме момента перед самым перерывом.

На матче была очень громкая и эмоциональная атмосфера, иногда она сбивала нас с толку. В последние 20 минут соперник подустал, и мы пытались их прессинговать. Теперь всё в наших руках. Нужно побеждать, чтобы пройти дальше».