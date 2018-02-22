Де Росси: «„Рома“ бросила играть после первого пропущенного мяча»

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал гостевое поражение от «Шахтёра» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2):

«„Рома“ показала очень хорошую игру в первом тайме, но после того, как из-за ненужной ошибки мы пропустили гол, команда бросила играть.

„Шахтёр“ – сильная команда, но нам нужно будет проанализировать, где мы сыграли не должным образом. Нам необходимо отлично провести ответную встречу.

Ошибки случаются, но самым обидным является то, что во время первого тайма игра была в наших руках. Теперь „Шахтёр“ приедет в Рим и будет обороняться, пытаясь поймать нас на контратаках, поэтому мы должны быть во всеоружии».