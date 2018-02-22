Моуриньо – репортёру, задавшему вопрос о МакТоминэе: «Можно я тебя обниму?»

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    В какой паре 1/8 финала ЛЧ сохраняется наибольшая интрига перед ответным матчем?
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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб НиццаНиццаФонбет2.323.453.2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикФонбет1.645.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиФонбет1.93.753.8
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет1.93.753.85
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия ДФонбет2.53.52.7
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак МФонбет1.873.74.05
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадФонбет2.33.43.05
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет2.653.32.65
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо МФонбет1.63.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматФонбет2.63.42.5
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Моуриньо – репортёру, задавшему вопрос о МакТоминэе: «Можно я тебя обниму?»

сегодня, 05:19
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после первого матча с «Севильей» в плей-офф Лиги чемпионов (0:0) обрадовался вопросу об игре полузащитника МЮ Скотта МакТоминэя:

«Вопрос о МакТоминэе? Можно мне тебя обнять?

Мне задают вопросы о Поле Погба, а должны спрашивать об этом парне, который был сегодня на высоте. Он отлично выполнил свою работу, оказывал давление на Эвера Банегу, который является их плеймейкером. Скотт сыграл блестяще.

Полузащита очень хорошо начала эту встречу, и Погба приложил большие усилия, чтобы войти в этот ритм после выхода на замену. Его игра оставила положительные впечатления».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:01
истеричка любыми способами пытается переключить внимание с Погбинье на кого угодно.
kastites
kastites ответил cevin cigan
сегодня в 10:49
cevin cigan:
Если не понимаешь тонкого тролинга,а читаешь только заголовки и по ним пишешь всякую чушь,то мне жаль тебя...........
А мне тебя , мальчик
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 10:12
Моур,можно тебе пинка дать?(примерно так звучит вопрос болелы МЮ при виде их игры)
cevin cigan
cevin cigan ответил kastites
сегодня в 09:31
kastites:
Он ,что голубок
Если не понимаешь тонкого тролинга,а читаешь только заголовки и по ним пишешь всякую чушь,то мне жаль тебя...........
Завтра
Завтра
сегодня в 08:43
Когда тебе подарили "бриллиант", а ты обиделась!
kastites
kastites
сегодня в 07:29
Он ,что голубок
008Maximus
008Maximus
сегодня в 06:36
Добрый Жозе.к чему бы это?
cska plus
cska plus
сегодня в 06:24
Тут с Моуром не поспоришь.
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