Моуриньо – репортёру, задавшему вопрос о МакТоминэе: «Можно я тебя обниму?»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после первого матча с «Севильей» в плей-офф Лиги чемпионов (0:0) обрадовался вопросу об игре полузащитника МЮ Скотта МакТоминэя:

«Вопрос о МакТоминэе? Можно мне тебя обнять?

Мне задают вопросы о Поле Погба, а должны спрашивать об этом парне, который был сегодня на высоте. Он отлично выполнил свою работу, оказывал давление на Эвера Банегу, который является их плеймейкером. Скотт сыграл блестяще.

Полузащита очень хорошо начала эту встречу, и Погба приложил большие усилия, чтобы войти в этот ритм после выхода на замену. Его игра оставила положительные впечатления».