Рамос: «Попытаемся максимально сократить отставание „Реала“ в Ла Лиге»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над «Леганесом» (3:1) в матче чемпионата Испании:

«Такие победы всегда помогают поднять боевой дух команды. Несмотря на плохое выступление в чемпионате, мы продолжаем идти вперёд. Сегодня мы перевернули ход матча, стараемся постепенно двигаться к своим целям.

Мы продолжим борьбу в Ла Лиге и попытаемся максимально возможно сократить отставание „Реала“.

Всякий раз, когда Роналду не играет, пенальти бьёт либо Бэйл, либо я. Мы чередуем. Никакого соперничества нет».