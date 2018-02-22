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    В какой паре 1/8 финала ЛЧ сохраняется наибольшая интрига перед ответным матчем?
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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб НиццаНиццаФонбет2.323.453.2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикФонбет1.645.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиФонбет1.93.753.8
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет1.93.753.85
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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
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23:05 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет2.653.32.65
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо МФонбет1.63.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматФонбет2.63.42.5
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Рамос: «Попытаемся максимально сократить отставание „Реала“ в Ла Лиге»

сегодня, 05:34
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над «Леганесом» (3:1) в матче чемпионата Испании:

«Такие победы всегда помогают поднять боевой дух команды. Несмотря на плохое выступление в чемпионате, мы продолжаем идти вперёд. Сегодня мы перевернули ход матча, стараемся постепенно двигаться к своим целям.

Мы продолжим борьбу в Ла Лиге и попытаемся максимально возможно сократить отставание „Реала“.

Всякий раз, когда Роналду не играет, пенальти бьёт либо Бэйл, либо я. Мы чередуем. Никакого соперничества нет».

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Pancher_95
сегодня в 14:47
Pancher_95:
Бла бла бла...хоть в этом год не попадитесь на Реал, разнесут как нефиг делать.
Не попадемся, потому что вас ПСЖ выбьет. Да и сейчас у Баварии тренер Хайнкес, который выбивал Реал.
Pancher_95
Pancher_95 ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 14:40
Бла бла бла...хоть в этом год не попадитесь на Реал, разнесут как нефиг делать.
амурец
амурец ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 14:30
Ragnar_Lodbrok:
Нечто странное началось на 84-й минуте: Артуро Видаль сделал чистый подкат, выбил мяч из-под ноги Марко Асенсио. Главный арбитр из Венгрии Виктор Кашшаи показал чилийцу вторую желтую карточку. Концовка первого дополнительного тайма. Самая яркая и однозначная ошибка судей. При передаче Серхио Рамоса Криштиану Роналду очевидно застрял во «вне игры», рядом с ним нет никого из защитников, ни один игрок «Баварии» даже не двигался одновременно с Криштиану, у линейного судьи не было даже сбивающих с толку помех. Этот гол из штрафной в итоге стал победным для «Реала». Вторая часть дополнительного времени, у «Реала» уже есть выводящий в 1/2 гол, но у «Баварии» 12 минут на ответный мяч, который продвинет в полуфинал уже ее. После гениального прохода с центра поля до чужой штрафной Марсело отпасовал на Криштиану Роналду, чтобы тот забил в пустые ворота. Но в момент передачи Криштиану был в офсайде: португалец должен был чуть отстать от Марсело, чтобы получилась передача назад, но Роналду поторопился. Тем не менее гол судьи засчитали. – Нас наказал судья. Надеюсь, скоро судьям будут помогать видеоповторы. Все-таки это четвертьфинал, надо бы назначать более классных судей. Такого не должно происходить на высочайшем уровне, – только и оставалось сказать тренеру «Баварии» Карло Анчелотти.
на твои доводы можно привести много но, не было бы не заслуженного удаления Видаля на 84 минуте, если бы венгр не смалодушничал и удалил чилийца в конце первого тайма и в середине второго, а тут Кашшаи просто психанул, так как на неоднократные предупреждения Кашшаи, Видаль просто положил, второй гол Роналду из явного офсайда мог бы и не состояться, если бы Кашшаи не назначил левый пеналь где Роббен начал заваливаться до контакта с игроком Реала, да ещё и за пределами штрафной, так, что если хочешь кого то опорочить подумай сначала
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Pancher_95
сегодня в 14:03
Pancher_95:
И 2017 баварию разнесли, хоть и чуть скромно 6:3 по сумме двух встреч)))
В 2017 году в ответном матче вас Кашааи протащил в полуфинал, если бы не судья, то счет был бы 1:2 в пользу Баварии и потом была бы серия пенальти
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил наблюдатель_13
сегодня в 14:03
наблюдатель_13:
позорная победа имени Эврёбе и Айтекина. и что там Кашшаи такого сделал? да, засчитал гол из оффсайда, как и дал левую пенку в пользу Баварии, но там все видели как Реал доминировал, а Бавария сколько ударов нанесла по воротам Реала не припомнишь? барсучата такие барсучата.
Нечто странное началось на 84-й минуте: Артуро Видаль сделал чистый подкат, выбил мяч из-под ноги Марко Асенсио. Главный арбитр из Венгрии Виктор Кашшаи показал чилийцу вторую желтую карточку.
Концовка первого дополнительного тайма. Самая яркая и однозначная ошибка судей. При передаче Серхио Рамоса Криштиану Роналду очевидно застрял во «вне игры», рядом с ним нет никого из защитников, ни один игрок «Баварии» даже не двигался одновременно с Криштиану, у линейного судьи не было даже сбивающих с толку помех. Этот гол из штрафной в итоге стал победным для «Реала».
Вторая часть дополнительного времени, у «Реала» уже есть выводящий в 1/2 гол, но у «Баварии» 12 минут на ответный мяч, который продвинет в полуфинал уже ее. После гениального прохода с центра поля до чужой штрафной Марсело отпасовал на Криштиану Роналду, чтобы тот забил в пустые ворота. Но в момент передачи Криштиану был в офсайде: португалец должен был чуть отстать от Марсело, чтобы получилась передача назад, но Роналду поторопился. Тем не менее гол судьи засчитали.
– Нас наказал судья. Надеюсь, скоро судьям будут помогать видеоповторы. Все-таки это четвертьфинал, надо бы назначать более классных судей. Такого не должно происходить на высочайшем уровне, – только и оставалось сказать тренеру «Баварии» Карло Анчелотти.
Pancher_95
Pancher_95 ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 14:02
И 2017 баварию разнесли, хоть и чуть скромно 6:3 по сумме двух встреч)))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Pancher_95
сегодня в 14:00
Pancher_95:
Я говорю про общий счет 1:0 на СБ и 4-0 на альянце. Иди дальше смотри свой викинги, футбол явно не твое. Ошибся немножко счет был 5:0)))
Это в 2014 году было, а я имел в виду 2017 год)
Pancher_95
Pancher_95 ответил амурец
сегодня в 14:00
Это очередной балабол, который не может смириться что Реал разнес его любимый клуб
Pancher_95
Pancher_95 ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 13:54
Я говорю про общий счет 1:0 на СБ и 4-0 на альянце. Иди дальше смотри свой викинги, футбол явно не твое. Ошибся немножко счет был 5:0)))
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 13:44
Ragnar_Lodbrok:
"А баварию вообще разнесли в прух и прах" - лучше бы вообще не говорил о той позорной победе имени Кашшаи
позорная победа имени Эврёбе и Айтекина. и что там Кашшаи такого сделал? да, засчитал гол из оффсайда, как и дал левую пенку в пользу Баварии, но там все видели как Реал доминировал, а Бавария сколько ударов нанесла по воротам Реала не припомнишь? барсучата такие барсучата.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Pancher_95
сегодня в 13:27
Pancher_95:
Что там не было по правилам? Вас разнесли по полной 5-1 дважды.
О каких 5:1 ты говоришь, ахахаха
Pancher_95
Pancher_95 ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 13:25
Что там не было по правилам? Вас разнесли по полной 5-1 дважды.
NOVA
NOVA
сегодня в 12:40
да главное что победы вернулись!!! а так вперед на лч, а тут в эконом режиме!!!
амурец
амурец
сегодня в 12:26
ну и посмотри, а потом делай выводы
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил амурец
сегодня в 12:26
Для этого достаточно посмотреть матч
амурец
амурец ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 12:22
Ragnar_Lodbrok:
В инете много статей на эту тему
статей много. а доказательств ноль
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил амурец
сегодня в 12:21
В инете много статей на эту тему
амурец
амурец ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 12:19
Ragnar_Lodbrok:
Потому что Кашшаи протащил Реал в полуфинал
да ну? это решение барсофантиков?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил амурец
сегодня в 12:18
Потому что Кашшаи протащил Реал в полуфинал
амурец
амурец ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 12:18
Ragnar_Lodbrok:
"А баварию вообще разнесли в прух и прах" - лучше бы вообще не говорил о той позорной победе имени Кашшаи
а почему имени Кашшаи? объясни, или только хрюкнуть?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Pancher_95
сегодня в 11:34
Pancher_95:
В прошлом и в позапрошлом году вы говорили что ничего не светит в ЛЧ. Но как мы все помним, Реал брал кубки. А баварию вообще разнесли в прух и прах
"А баварию вообще разнесли в прух и прах" - лучше бы вообще не говорил о той позорной победе имени Кашшаи
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил амурец
сегодня в 11:28
амурец:
Ла Лига ваша даже не будем спорить, ну а Реал больше прельщает ЛЧ, приз для вас не досигаемый
время покажет...спорить смысла нет, что досягаемо, а что нет.... кто будет сильнее в конкретном противостоянии, тот и победит, а также более удачливый, плюс у кого состав будет более оптимальный....сейчас я вижу 4 претендента на победу в ЛЧ....кто будет лучше посмотрим...
амурец
амурец ответил Funny_Smailik
сегодня в 11:26
Funny_Smailik:
Губу закатай и забудь о Ла Лиге... до следующего сезона, вы больше не короли, вас пинком снесли с вашего трона. И в ЛЧ так будет :)
ну Барселону в ЛЧ имеют регулярно
амурец
амурец ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 11:25
Ragnar_Lodbrok:
В ЛЧ Реалу тоже ничего не светит
и в прошлом году, да и в позапрошлом тоже так говорили
амурец
амурец ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 11:25
Barcelona_Rostov:
попытаться конечно можете, только толку от этого...
Ла Лига ваша даже не
будем спорить, ну а Реал больше прельщает ЛЧ, приз для вас не досигаемый
Pancher_95
Pancher_95 ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 10:30
В прошлом и в позапрошлом году вы говорили что ничего не светит в ЛЧ. Но как мы все помним, Реал брал кубки. А баварию вообще разнесли в прух и прах
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 10:19
попытаться конечно можете, только толку от этого...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 10:03
В ЛЧ Реалу тоже ничего не светит
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:44
"Попытаемся максимально сократить отставание Реала в Ла Лиге" ОТСТАВАНИЕ,а не попытаться стать чемпионами! Обращаюсь к барсукам,вникните в это сказанное Рамосом.
holms918
holms918
сегодня в 09:32
Попытка-не пытка.
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