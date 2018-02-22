Степаненко: «„Рома“ не сильнее „Шахтёра“, их можно проходить»

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко прокомментировал победу над «Ромой» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Всё было так, как мы и прогнозировали. Немного стушевались в начале. Создавали моменты, были прострелы хорошие. Но пропустили мяч, и это нас обескуражило. Слава Богу, выровняли игру и забили. Могли бы ещё один гол забить.

В перерыве тренеры акцентировали, что это спаренный матч, нельзя терять голову и пропускать второй гол. Получилось забить – Ракицкий здорово отдал, Феррейра исполнил. Это добавило сил. Мы увидели, что „Рома“ подсела. Наингголан с 60-й минуты вообще не бегал.

Не знаю, сколько мы пробежали, но физически команда хорошо выглядела – двигались, перестраивались. „Рома“ появлялась только на флангах. Мы физически готовы не хуже „Ромы“. Шансы остаются 50 на 50. Матч в Риме будет очень тяжёлым. „Рома“ не сильнее нас – равный соперник, которого можно проходить, но нужно приложить максимум усилий».