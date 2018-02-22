Муриэль: «Если „Севилья“ будет продолжать в том же духе, то сможет побеждать где угодно»

Нападающий «Севильи» Луис Муриэль прокомментировал свой голевой момент в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:0) и подвёл итоги первой встречи в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Возможно, я просто ударил во вратаря. У меня была возможность направить мяч в угол, но, наверное, я сделал ставку на силу удара, а не на точность. В любом случае, Де Хеа – потрясающий голкипер.

В подобных матчах самое главное – использовать малейшие возможности. Но в целом мы провели отличный матч. Если будем продолжать в том же духе, то сможем побеждать где угодно. Очень важно подойти к ответной игре в оптимальной форме».