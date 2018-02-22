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    В какой паре 1/8 финала ЛЧ сохраняется наибольшая интрига перед ответным матчем?
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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб НиццаНиццаФонбет2.323.453.2
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23:05 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет2.653.32.65
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо МФонбет1.63.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматФонбет2.63.42.5
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Иванович: «Сделаем всё, чтобы выиграть каждый из оставшихся матчей в РФПЛ»

сегодня, 06:37

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович оценил шансы сине-бело-голубых догнать «Локомотив» в чемпионате России:

«У нас впереди ещё 10 матчей. В команде все понимают, что будет очень сложно догнать „железнодорожников“, но мы к этому готовились, это наша цель. Мы никогда не сдаёмся и сделаем всё, чтобы выиграть каждый из оставшихся матчей в РФПЛ. Посмотрим, что у нас получится».

Иванович также выразил надежду на то, что сможет сыграть против «Селтика» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

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Все комментарии
yk2ru
yk2ru
сегодня в 12:49
И сделают всё для того, чтобы много проиграть. Они в этом большие мастера.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 10:54
Согласен с оценкой защитника Зенита Ивановича
berda2003
berda2003
сегодня в 10:46
Иванович: "Мы никогда не сдаёмся... но почему-то всегда играем, как пленные: истощённые, измученные, голодные, не выспавшиеся, за74нные..."
vka1970
vka1970
сегодня в 10:33
Ну да.Где то я уже это слышал.
Валера, матчи, очки.
Нда.Ни чего не меняется.
Saang
Saang ответил Литейный 4
сегодня в 10:31
Литейный 4:
Стыдно всей стране было после 7-0! Ахахаха!
    dimarik_86
    dimarik_86
    сегодня в 09:17
    Иванычу надо было в Локо возвращаться.был бы шанс стать чемпионом России.а в составе лазурных шансов нет.слишком лазурная команда.пусть у молло спросит.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 09:08
    Посмотри кто из грантов российского футбола сегодня пройдёт дальше...
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил FILL3286
    сегодня в 08:55
    FILL3286:
    Мда уж))) За гипнотезированные лазурные и не такое скажут))) Стыдно как всегда)!!
    Стыдно всей стране было после 7-0! Ахахаха!
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 08:54
    Дядька сказал, дядька сделал! Зенит победит!
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 08:51
    Оптимистичный баклан
    EAGuar As
    EAGuar As
    сегодня в 08:03
    Все не получится .
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 07:23
    Ребята, Локомотив на поле будет выходить не в носу ковырять. Помните это!
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 07:02
    Сейчас о Селтике нужно думать.
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 06:41
    Мда уж)))
    За гипнотезированные лазурные и не такое скажут)))
    Стыдно как всегда)!!
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