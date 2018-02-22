Иванович: «Сделаем всё, чтобы выиграть каждый из оставшихся матчей в РФПЛ»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович оценил шансы сине-бело-голубых догнать «Локомотив» в чемпионате России:

«У нас впереди ещё 10 матчей. В команде все понимают, что будет очень сложно догнать „железнодорожников“, но мы к этому готовились, это наша цель. Мы никогда не сдаёмся и сделаем всё, чтобы выиграть каждый из оставшихся матчей в РФПЛ. Посмотрим, что у нас получится».

Иванович также выразил надежду на то, что сможет сыграть против «Селтика» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.