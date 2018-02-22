Куасси: «Наиболее опасный игрок „Зенита“? Для меня там нет опасных игроков»

Полузащитник «Селтика» Эбуэ Куасси поделился ожиданиями от ответной игры с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы:
«Считаю, что у нас есть немало шансов победить и в следующей игре в Петербурге. Мы способны пройти дальше. Нужно лишь продолжать работать и показывать такую же игру, как в домашнем матче, – думаю, тогда у „Селтика“ всё получится.
Я считаю, что „Зенит“ – хорошая команда. Не могу сказать, что одна из лучших в турнире, но хорошая – это точно.
Наиболее опасный игрок „Зенита“? Для меня там нет опасных игроков».
Напомним, на матч «Зенит» - «Селтик» были проданы все билеты.
Зенит два сезона в ЛЕ никому не проигрывает....в двухматчевом противостоянии....
Результаты по итогам двух встреч :
Зенит - Маккаби 6:3
Зенит - Алкмар 7:3
Зенит - Дандолк 4:2
Зенит - Андерлехт 3:3
Зенит - Бней Иегуда 2:1
Зенит - Утрехт 2:1
Зенит - Вардар 7:1
Зенит - Реал Сосьедад 6:2
Зенит - Русенборг 4:2
А тут какой то дивуарийский мальчик решил привлеч внимание журналистов приступом неожиданной смелости....))))))
Зенит два сезона в ЛЕ никому не проигрывает....в двухматчевом противостоянии....
Результаты по итогам двух встреч :
Зенит - Маккаби 6:3
Зенит - Алкмар 7:3
Зенит - Дандолк 4:2
Зенит - Андерлехт 3:3
Зенит - Бней Иегуда 2:1
Зенит - Утрехт 2:1
Зенит - Вардар 7:1
Зенит - Реал Сосьедад 6:2
Зенит - Русенборг 4:2
А тут какой то дивуарийский мальчик решил привлеч внимание журналистов приступом неожиданной смелости....))))))
"Адекватный хрюша" - это мифическое выражение.
"Адекватный хрюша" - это мифическое выражение.
Они итак "позавчера вылетели в Бильбао", чтобы сегодня вылететь из Лиги Европы. И, к сожалению, это даже не стёб и не сарказм...
Каррера сказал что они "смотрели иргу с Атлетиком в Москве", так что испанцам остается только молиться)))
Они итак "позавчера вылетели в Бильбао", чтобы сегодня вылететь из Лиги Европы. И, к сожалению, это даже не стёб и не сарказм...
Каррера сказал что они "смотрели иргу с Атлетиком в Москве", так что испанцам остается только молиться)))
не кто не боится проект,да и кого там бояться то???
паредеса с молло и коко??
не кто не боится проект,да и кого там бояться то???
паредеса с молло и коко??