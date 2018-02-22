Куасси: «Наиболее опасный игрок „Зенита“? Для меня там нет опасных игроков»

Полузащитник «Селтика» Эбуэ Куасси поделился ожиданиями от ответной игры с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы:

«Считаю, что у нас есть немало шансов победить и в следующей игре в Петербурге. Мы способны пройти дальше. Нужно лишь продолжать работать и показывать такую же игру, как в домашнем матче, – думаю, тогда у „Селтика“ всё получится.

Я считаю, что „Зенит“ – хорошая команда. Не могу сказать, что одна из лучших в турнире, но хорошая – это точно.

Наиболее опасный игрок „Зенита“? Для меня там нет опасных игроков».

Напомним, на матч «Зенит» - «Селтик» были проданы все билеты.