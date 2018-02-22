Куасси: «Наиболее опасный игрок „Зенита“? Для меня там нет опасных игроков»

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    В какой паре 1/8 финала ЛЧ сохраняется наибольшая интрига перед ответным матчем?
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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб НиццаНиццаФонбет2.323.453.2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикФонбет1.645.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиФонбет1.93.753.8
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет1.93.753.85
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия ДФонбет2.53.52.7
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак МФонбет1.873.74.05
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадФонбет2.33.43.05
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет2.653.32.65
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо МФонбет1.63.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматФонбет2.63.42.5
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Куасси: «Наиболее опасный игрок „Зенита“? Для меня там нет опасных игроков»

сегодня, 06:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик21:00 Не начался

Полузащитник «Селтика» Эбуэ Куасси поделился ожиданиями от ответной игры с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы:

«Считаю, что у нас есть немало шансов победить и в следующей игре в Петербурге. Мы способны пройти дальше. Нужно лишь продолжать работать и показывать такую же игру, как в домашнем матче, – думаю, тогда у „Селтика“ всё получится. 

Я считаю, что „Зенит“ – хорошая команда. Не могу сказать, что одна из лучших в турнире, но хорошая – это точно. 

Наиболее опасный игрок „Зенита“? Для меня там нет опасных игроков».

Напомним, на матч «Зенит» - «Селтик» были проданы все билеты.

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Все комментарии
MIvan
MIvan ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 15:16
Вы почему такого плохого мнения о себе?
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:24
Что это за девочка Куасси в килте?
Литейный 4
Литейный 4 ответил Алсидес Гиджиев
сегодня в 11:23
Алсидес Гиджиев:
Там одни крышеклюи
А в Спартаке Педры и негры! Ахахаха!
Misha78
Misha78
сегодня в 11:18
Посмотрел его фото на соккере, парню 20 лет, выглядит на все 40.
vka1970
vka1970
сегодня в 10:29
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 10:27
    Этого болтуна походу за язык из Краснодара выгнали.........))

    Зенит два сезона в ЛЕ никому не проигрывает....в двухматчевом противостоянии....

    Результаты по итогам двух встреч :
    Зенит - Маккаби 6:3
    Зенит - Алкмар 7:3
    Зенит - Дандолк 4:2
    Зенит - Андерлехт 3:3
    Зенит - Бней Иегуда 2:1
    Зенит - Утрехт 2:1
    Зенит - Вардар 7:1
    Зенит - Реал Сосьедад 6:2
    Зенит - Русенборг 4:2

    А тут какой то дивуарийский мальчик решил привлеч внимание журналистов приступом неожиданной смелости....))))))
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 10:22
    В СПАРТАКЕ САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЭТО КУКУЯН, НО ОН НЕ ИГРАЕТ В ЕВРОПЕ !
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:20
    задорно
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    сегодня в 10:17
    Сильно сказано.)
    Saang
    Saang
    сегодня в 10:06
    Самоуверенность противника - ключ к победе
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    сегодня в 09:43
    Правду сказал. Зачем бояться всяких Паредасов и 81унов?
    dimarik_86
    dimarik_86
    сегодня в 09:12
    Бней Иегуда также считает.
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    сегодня в 08:57
    А как-же аргентинские "звезды " ?
    wingback
    wingback
    сегодня в 08:57
    И это правда. А виноват в этом драный физрук и газовые 14ки которые его приглашали...
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 08:48
    Там одни крышеклюи
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 08:48
    Надеюсь, эти малоизвестные для Куасси игроки зададут хорошую порку...
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 08:43
    Мое мнение что игрок Селтика преувеличивает свои возможности я напомню пословицу не говори гоп пока не прыгнешь
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 08:37
    Лукавит 100%
    Red-green-Hooligans
    Red-green-Hooligans
    сегодня в 08:35
    Что этот негр себе позволяет?! ))
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 08:29
    Игрок Ахмата : для меня нет опасных игроков даже в третьем составе Зенита
    Завтра
    Завтра
    сегодня в 08:27
      Завтра
      Завтра
      сегодня в 08:26
      Да плевать что скажет полузащитник Селтика. Главное что скажут "пупсята"))
      Они итак "позавчера вылетели в Бильбао", чтобы сегодня вылететь из Лиги Европы. И, к сожалению, это даже не стёб и не сарказм...
      Каррера сказал что они "смотрели иргу с Атлетиком в Москве", так что испанцам остается только молиться)))
      cska plus
      cska plus ответил FILL3286
      сегодня в 07:58
      FILL3286:
      ахаххахах не кто не боится проект,да и кого там бояться то??? паредеса с молло и коко??
        cska plus
        cska plus
        сегодня в 07:56
        Сегодня познакомишься.
        Faustello
        Faustello
        сегодня в 07:55
        Сразу видно, наш пацан Краснодарский )))
        MIKITA463295
        MIKITA463295
        сегодня в 07:47
        Зенит доказал что играть против него можно и десятым составом:-) ...
        FILL3286
        FILL3286
        сегодня в 07:32
        ахаххахах
        не кто не боится проект,да и кого там бояться то???
        паредеса с молло и коко??
        Аксинья
        Аксинья
        сегодня в 07:12
        После ухода Дзюбы бояться стало некого...
        ДСА
        ДСА
        сегодня в 07:00
        Хороший булыжник в огород Зенита
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