Перотти: «Очень жаль за этот ужасный второй тайм»

Нападающий «Ромы» Диего Перотти поделился мнением о гостевом поражении своей команды от «Шахтёра» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы должны разобраться, что мы сделали не так во втором тайме, и сыграть лучше, помня, что победа со счётом 1:0 в ответной встрече выводит нас в следующий раунд.

Честно говоря, я и сам спрашиваю себя, что произошло во втором тайме. Мы должны были выигрывать, учитывая то, как складывалась игра в первой половине матча. Очень жаль за этот ужасный второй тайм. Это наша общая ошибка. Я не ищу оправданий, мы несём ответственность за эту неудачу».