Фред: «Посвятил победный гол со штрафного своей невесте»

Полузащитник «Шахтера» Фред забил прекрасный гол со штрафного в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой», этот мяч позволил «горнякам» праздновать победу. Бразилец делится своими впечатлениями:

«Сейчас главное – победа нашей великой команды над другой великой командой! „Рома“ - очень сильный соперник, доставивший нам немало проблем в первом тайме. Но во второй половине мы показали нашу игру, добились нужного результата и завершили матч великолепной победой.

В прошлых поединках пробовал, но, к сожалению, не удалось отличиться. Счастлив, что в таком важном матче именно со штрафного забил победный гол. Я посвятил его своей невесте, с которой мы скоро собираемся пожениться. Она всегда рядом и поддерживает меня.

А еще посвятил этот гол всем болельщикам „Шахтера“, которые фантастически за нас болели и очень нам помогли. Все мы заслужили эту победу».