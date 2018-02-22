Сегодня «Зенит» сыграет в лазурном

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что команда определилась с формой на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика». Напомним, что сегодня на стадионе Санкт-Петербурга ожидается аншлаг.
|Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Локомотив М
|-:-
|Ницца
|2.32
|3.45
|3.2
|21:00
|сегодня
|Атлетико М
|-:-
|Копенгаген
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Динамо К
|-:-
|АЕК
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Зенит
|-:-
|Селтик
|1.6
|4
|5.5
|21:00
|сегодня
|РБ Лейпциг
|-:-
|Наполи
|1.9
|3.75
|3.8
|21:00
|сегодня
|Вильярреал
|-:-
|Лион
|1.9
|3.75
|3.85
|21:00
|сегодня
|Виктория П
|-:-
|Партизан
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Лацио
|-:-
|ФКСБ
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Спортинг
|-:-
|Астана
|-
|-
|-
|23:05
|сегодня
|Аталанта
|-:-
|Боруссия Д
|2.5
|3.5
|2.7
|23:05
|сегодня
|Атлетик Б
|-:-
|Спартак М
|1.87
|3.7
|4.05
|23:05
|сегодня
|Зальцбург
|-:-
|Реал Сосьедад
|2.3
|3.4
|3.05
|23:05
|сегодня
|Милан
|-:-
|Лудогорец
|-
|-
|-
|23:05
|сегодня
|Арсенал
|-:-
|Эстерсунд
|-
|-
|-
|23:05
|сегодня
|Брага
|-:-
|Марсель
|2.65
|3.3
|2.65
|Товарищеские матчи. Клубы 2018
|1
|X
|2
|12:00
|Матч завершен
|Балтика
|0:2
|Динамо М
|1.6
|3.9
|5
|16:30
|сегодня
|Динамо М
|-:-
|Ахмат
|2.6
|3.4
|2.5
Пресс-служба «Зенита» сообщает, что команда определилась с формой на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика». Напомним, что сегодня на стадионе Санкт-Петербурга ожидается аншлаг.
Вчера одних уже поддержали......)))))))
Скорей всего сегодня вечером "поклонники" Спартака,Црвены Звезды и Селтика сядут и задумаются...."что то пошло не так".....)))))
Вчера одних уже поддержали......)))))))
Скорей всего сегодня вечером "поклонники" Спартака,Црвены Звезды и Селтика сядут и задумаются...."что то пошло не так".....)))))
спартак в белых шортах, спереди желтых, сзади коричневых.
спартак в белых шортах, спереди желтых, сзади коричневых.