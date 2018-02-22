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    В какой паре 1/8 финала ЛЧ сохраняется наибольшая интрига перед ответным матчем?
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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо МФонбет1.63.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматФонбет2.63.42.5
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Сегодня «Зенит» сыграет в лазурном

сегодня, 10:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик21:00 Не начался

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что команда определилась с формой на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика». Напомним, что сегодня на стадионе Санкт-Петербурга ожидается аншлаг

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:05
Селтик домашняя команда. Так что лазурные прогнут сегодня его.
pereletnii
pereletnii ответил korn3512
сегодня в 15:26
Пупсики то по обоюдному согласию на открывашке ноги растопырили? Или опять грязно надругались над кб?)))
Egorium
Egorium
сегодня в 14:59
Интересно, как запоет сегодня пупса после окончательного факта вылета из еврокубков с позором?
korn3512
korn3512
сегодня в 14:50
питерский Бестрофейник получил уже в Глазго подзатыльник, посмотрим смогут ли гойлокакоевские паредасы достойно ответить
Miaf
Miaf
сегодня в 14:29
О бакланах
Saang
Saang ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:27
Jeck Denielse:
Да я не враг тебе... Болей за свою любимую команду.... Поддерживай её так чтоб и другие аплодировали.... Только очень возмутила твоя агрессия в адрес Питера.....который у тебя "днище"....и который единственный виноват в юмористических гастролях твоей команды по полям Европы..... Я не думаю что это так. Удачи с Бильбао.
Но пасаран, мы победим, и все наши клубы пройдут дальше!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил time out
сегодня в 14:23
time out:
Ты, знаешь, я еще дружу со своей головой. И не надумался бы собрать такой перечень срача, который ты тут перечислил. Мне даже было интересно почитать твои опусы. И заметь, это написал не я, а ты. И именно такие, как ты, устраивают сравнения клубов и подчеркивают в каждой теме: 16 лет, 1:18, 0:7 и другие негативные факты Спартака, но не обращающие внимания на свои. Могу тебе напомнить, что у Зенита, как и у Спартака история состоит не из 16 лет, если ты этого не знаешь, то нам диалог с тобой вести нечего.
Да я не враг тебе...
Болей за свою любимую команду....
Поддерживай её так чтоб и другие аплодировали....
Только очень возмутила твоя агрессия в адрес Питера.....который у тебя "днище"....и который единственный виноват в юмористических гастролях твоей команды по полям Европы.....

Я не думаю что это так.

Удачи с Бильбао.
Maeak
Maeak
сегодня в 14:00
Зенит победит ,но Селтик забьет на гол меньше.
vistory
vistory
сегодня в 14:00
Спартак в какую форму ни одень, всяк опозорится.
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 13:56
Зенит сегодня победит, это вам не пупсикосвинарня, которая в еврокубках опорзорилась.
time out
time out ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:47
Jeck Denielse:
))))))))) Напиши ещё что Спартак сильней Зенита.......))...или ЦСКА... Что 16 лет без трофеев случайность и Гинер с Миллером всё купили..... Что 7 лет без побед в гостях в еврокубках - элементарная непруха.... Что Зенит должен завидовать 7:0 и 3:1....в этой еврокомпании.... Что 16 голов от Питера в последних 5-ти матчах - цепочка случайностей.... Что Спартак покупает Петковичей и Педро Рош от отсутствия средст - а не из-за того что никто туда не идёт.... Что Манчини зовут в сборную Италии лишь из-за занятости Карреры в Москве....)) Что ты лично изготавливаешь манекены для заполнения Арены "Санкт Петербург".... Что читать чужие "инстаграммы" про "пупсиков" и "шоколадки" - верх невоспитанности.... Что сборная Черчесова не в десятке рейтинга ФИФА - только из-за присутствия в ней армейцев и зенитовцев.... Что разница в рейтинге УЕФА в сотню очков - вымысел....)) Да хорош тебе....успокойся.... Хватит сравнивать несравняемое.... P.S. Удачи Спартаку в Бильбао...В первой игре играли лучше испанцев....Болеть против соотечественников - "не наш метод"
Ты, знаешь, я еще дружу со своей головой. И не надумался бы собрать такой перечень срача, который ты тут перечислил. Мне даже было интересно почитать твои опусы. И заметь, это написал не я, а ты. И именно такие, как ты, устраивают сравнения клубов и подчеркивают в каждой теме: 16 лет, 1:18, 0:7 и другие негативные факты Спартака, но не обращающие внимания на свои. Могу тебе напомнить, что у Зенита, как и у Спартака история состоит не из 16 лет, если ты этого не знаешь, то нам диалог с тобой вести нечего.
Prazdnik
Prazdnik
сегодня в 13:44
Удачи Питер,джоньтесь к цска)
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:40
Раз в лазурном,значит как обычно в голубом...Удачи баклановодам.
Бутсы
Бутсы ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:09
Jeck Denielse:
))))))))) Напиши ещё что Спартак сильней Зенита.......))...или ЦСКА... Что 16 лет без трофеев случайность и Гинер с Миллером всё купили..... Что 7 лет без побед в гостях в еврокубках - элементарная непруха.... Что Зенит должен завидовать 7:0 и 3:1....в этой еврокомпании.... Что 16 голов от Питера в последних 5-ти матчах - цепочка случайностей.... Что Спартак покупает Петковичей и Педро Рош от отсутствия средст - а не из-за того что никто туда не идёт.... Что Манчини зовут в сборную Италии лишь из-за занятости Карреры в Москве....)) Что ты лично изготавливаешь манекены для заполнения Арены "Санкт Петербург".... Что читать чужие "инстаграммы" про "пупсиков" и "шоколадки" - верх невоспитанности.... Что сборная Черчесова не в десятке рейтинга ФИФА - только из-за присутствия в ней армейцев и зенитовцев.... Что разница в рейтинге УЕФА в сотню очков - вымысел....)) Да хорош тебе....успокойся.... Хватит сравнивать несравняемое.... P.S. Удачи Спартаку в Бильбао...В первой игре играли лучше испанцев....Болеть против соотечественников - "не наш метод"
90% твоего поста - вода. Я таких "ЧТО" могу тебе сто раз написать не слезая с кресла.
kilot11
kilot11 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 13:04
    turist82
    turist82
    сегодня в 12:58
    В голубом! )
    korn3512
    korn3512 ответил Doping87
    сегодня в 12:46
    Смотрю "рвунов" то ваших сегодня не много как перед первым матчем в Глазго, обещавшим порвать шотландцев)) потрясываются то седалища теперь))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил time out
    сегодня в 12:45
    time out:
    Два месяца в чемпионате может не побеждать только днище, а потом сваливать на лояльность к другим командам судейского корпуса (уж не лазурным об этом говорить), усталости команды играющей, аж на 2 фронта(!!!), неукомплектованности состава (???) и прочей ахинеи.
    )))))))))
    Напиши ещё что Спартак сильней Зенита.......))...или ЦСКА...
    Что 16 лет без трофеев случайность и Гинер с Миллером всё купили.....
    Что 7 лет без побед в гостях в еврокубках - элементарная непруха....
    Что Зенит должен завидовать 7:0 и 3:1....в этой еврокомпании....
    Что 16 голов от Питера в последних 5-ти матчах - цепочка случайностей....
    Что Спартак покупает Петковичей и Педро Рош от отсутствия средст - а не из-за того что никто туда не идёт....
    Что Манчини зовут в сборную Италии лишь из-за занятости Карреры в Москве....))
    Что ты лично изготавливаешь манекены для заполнения Арены "Санкт Петербург"....
    Что читать чужие "инстаграммы" про "пупсиков" и "шоколадки" - верх невоспитанности....
    Что сборная Черчесова не в десятке рейтинга ФИФА - только из-за присутствия в ней армейцев и зенитовцев....
    Что разница в рейтинге УЕФА в сотню очков - вымысел....))

    Да хорош тебе....успокойся....
    Хватит сравнивать несравняемое....

    P.S. Удачи Спартаку в Бильбао...В первой игре играли лучше испанцев....Болеть против соотечественников - "не наш метод"
    Спагетти
    Спагетти ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 12:44
    С твоего гардероба что ли?)))
    Andrey YarmolenkoUA
    Andrey YarmolenkoUA ответил denmig
    сегодня в 12:43
    У спартачей есть тайный комплект формы-РОЗОВЫЙ!!!РОДНОЙ ЦВЕТ СВИНОФЕРМЫ!
    Doping87
    Doping87 ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 12:41
    ПерекатиПоле:
    Зенит в Лазурном. спартак в белых шортах, спереди желтых, сзади коричневых.
    :) я смотрю даже тебе шутка понравилась)))))))
    korn3512
    korn3512 ответил Doping87
    сегодня в 12:33
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 12:33
      Давай Питер, не подкачай!
      шацк
      шацк
      сегодня в 12:33
      Удачи зенитосам, конечно победы и прохода дальше.
      Stavropol19
      Stavropol19
      сегодня в 12:30
        VIPded
        VIPded
        сегодня в 12:30
        Удачи Зениту сегодня! Ждём его в 1/8й!!!
        makkie
        makkie ответил cska plus
        сегодня в 12:25
        cska plus:
        Чтобы и тебе стало стыдно, зайди на вчерашнюю ветку игры ЦСКА, и читай комменты твоих соплеменников из тарасовки.
        Зачем мне читать чьи-то комментарии?
        Doping87
        Doping87 ответил ПерекатиПоле
        сегодня в 12:20
        ПерекатиПоле:
        Зенит в Лазурном. спартак в белых шортах, спереди желтых, сзади коричневых.
        )))) мощно сказано, самое главное точно подмечено! )))))
        Doping87
        Doping87 ответил Mяyчeло
        сегодня в 12:18
        Mяyчeло:
        удачи братьям шотландцам!)
        Я бы сказал кто твой брат, но банят постоянно...а на шотландца ты не похож.
        FILL3286
        FILL3286
        сегодня в 12:16
        А вбакланной форме когда будет играть проект?
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