Тотти: «Салах может стать еще лучше»

Экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти считает, что атакующий полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах может показывать еще более впечатляющую форму. Напомним, что 25-летний футболист в этом сезоне забил за «красных» уже 30 голов.



«На данный момент Салах является одним из лучших игроков в мире. Но я считаю, что он может еще прибавить.



Он все делает правильно, много тренируется, слушает наставников, - вот почему он добился таких результатов в этом сезоне. Я думаю, что он может стать еще лучше».



Отметим, что Франческо Тотти и Мохамед Салах выступали вместе за «Рому» на протяжении двух сезонов.