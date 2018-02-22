Арнаутович: «Никогда в жизни я не говорил, что уже достиг своего потолка»

Нападающий «Вест Хэма» Марко Арнаутович не уходил с поля без гола практически в каждом из последних матчей «молотобойцев». Впрочем, футболист считает, что еще не набрал свою лучшую форму:

«Я никогда не бываю счастлив. Конечно, приятно, когда побеждаешь или забиваешь голы, но уже на следующий день ты концентрируешься на следующем матче и хочешь попытаться стать еще лучше. А я всегда хочу становиться лучше. Никогда в жизни не говорил, что уже достиг своего потолка и не могу сделать больше. Конечно же могу! Но за этим лежит тяжкий труд и немного удачи.

Думаю, что могу играть на по-настоящему высоком уровне».

Напомним, что Арнаутович присоединился к «Вест Хэму» летом 2017 года.