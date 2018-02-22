Дафф: «Погба не учится на собственных ошибках»

Экс-полузащитник «Челси» Дэмьен Дафф считает, что хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не учится на собственных ошибках.



«У Погба отсутствует оборонительное мышление, он совершенно не замечает опасности. Для меня это повод бить тревогу, если один из лучших игроков мира не учится на собственных ошибках.



Он никогда не понимал, что нужно делать с оппонентами, которые убегают от него. Он тренировался под началом Антонио Конте, Массимилиано Аллегри, Жозе Моуриньо. Он учился у трех потрясающих тренеров, но так и не понял важнейших футбольных принципов, а ему через несколько недель будет 25 лет. Это меня очень беспокоит».



Конфликт Погба и «Манчестер Юнайтед»