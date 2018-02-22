Венгер: «Уэлбек может не стать снайпером вроде Кейна, но он полезный игрок»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер доволен прогрессом, которого достиг нападающий Дэнни Уэлбек:

«Я хочу сохранить Дэнни в составе, учитывая сложный период, через который ему пришлось пройти.

Он в хорошей форме, а на тренировках видны положительные подвижки. Если он сможет выходить на поле и не получать травмы, я хочу, чтобы он остался.

Уэлбек может не стать снайпером вроде Кейна, но в сборной Англии он идеально дополняет Харри, потому что может отходить на фланги. Это полезный игрок».