Венгер: «Уэлбек может не стать снайпером вроде Кейна, но он полезный игрок»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер доволен прогрессом, которого достиг нападающий Дэнни Уэлбек:
«Я хочу сохранить Дэнни в составе, учитывая сложный период, через который ему пришлось пройти.
Он в хорошей форме, а на тренировках видны положительные подвижки. Если он сможет выходить на поле и не получать травмы, я хочу, чтобы он остался.
Уэлбек может не стать снайпером вроде Кейна, но в сборной Англии он идеально дополняет Харри, потому что может отходить на фланги. Это полезный игрок».
Купил ты полено за 20 миллионов - дай ему уйти в другой клуб, пусть играет в условном "Уотфорде". Всем хуже делаешь - и Уэлбеку, который объективно не тянет уровень команды, и его партнерам, и болельщикам. Бедняга сидит на лавке всю карьеру, а, если выходит, он абсолютно бесполезен, у него ни скорости, ни техники, ни игры головой при его-то росте. При этом те же Нельсоны и Нкетиа тоже сидят без шансов.
Любимая фишка, млин.
Купил ты полено за 20 миллионов - дай ему уйти в другой клуб, пусть играет в условном "Уотфорде". Всем хуже делаешь - и Уэлбеку, который объективно не тянет уровень команды, и его партнерам, и болельщикам. Бедняга сидит на лавке всю карьеру, а, если выходит, он абсолютно бесполезен, у него ни скорости, ни техники, ни игры головой при его-то росте. При этом те же Нельсоны и Нкетиа тоже сидят без шансов.
Любимая фишка, млин.