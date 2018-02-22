Головин: «Смотреть футбол с трибуны для меня однозначно тяжелее, чем играть»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин не смог помочь своей команде в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» из-за дисквалификации, а потому особенно переживал за «армейцев»:

«Конечно, очень рад, что нам удалось выйти в следующий раунд. Смотреть футбол с трибуны для меня однозначно тяжелее, чем играть. Сжёг огромное количество нервных клеток, переживал за ребят. Игра получилась напряжённая, но самое главное в данном случае – это результат. Поздравляю всех, кто поддерживал в этот вечер ЦСКА!»

ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала турнира.