Воспитанник киевского «Динамо» стал игроком «Минска»

Пресс-служба «Минска» сообщает, что украинский полузащитник Александр Васильев сегодня подписал контракт со столичным клубом.

«Украинский полузащитник Александр Васильев сегодня официально оформил трудовые соглашения с нашим клубом.

Воспитанник киевского „Динамо“ Александр Васильев выступал в юношеских сборных и в молодежной команде Украины, последний сезон провел в киевском „Арсенале“.

За „горожан“ полузащитник уже успел провести товарищеские матчи с ЮАС-Житковичи, „Лучом“ (Минск) и „Торпедо“ (Минск)», - передает пресс-служба.



Ранее сообщалось, что Сергей Веремко также подписал соглашение с «Минском».