Линен: «Если бы я нес такую же околесицу, как Моуриньо, сразу бы ушел»

Технический директор «Санкт-Паули» Эвальд Линен, который ранее возглавлял этот немецкий клуб, раскритиковал поведение наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо:

«Если бы я на посту тренера нес такую же околесицу, сразу бы ушел. Оправдания Моуриньо звучат как оскорбления для всех, кто любит футбол».

После матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Севильей» и «красными дьяволами» (0:0) португалец заявил, что результат отражает ход игры, а большое количество нереализованных моментов у испанского клуба ничего не значит. Отметим, что «Севилья» нанесла в этом поединке 25 ударов в сторону ворот Давида Де Хеа.

Также Моуриньо на вопрос журналистов о роли Алексиса Санчеса ответил, что они выдумывают новый вид спорта.