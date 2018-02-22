«Депортиво» подписал Салли Мунтари

«Депортиво» объявил о подписании 33-летнего ганского хавбека Салли Мунтари. По итогам просмотра клуб решил заключить с футболистом контракт сроком до конца сезона.

Мунтари наиболее известен по выступлениям за «Интер», вместе с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов. Также полузащитник представлял цвета «Удинезе», «Портсмута», «Сандерленда», «Милана», а последним его клубом была «Пескара». В «Депортиво» Салли перешел на правах свободного агента.