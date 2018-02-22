«Урал» заключил контракт с украинским полузащитником

«Урал» объявил о заключении контракта с 27-летним украинским полузащитником Дмитрием Хомченовским.

Футболист начал карьеру в донецком «Олимпике», затем поиграл в «Кривбассе» и провел пять лет в луганской «Заре». Позже Хомченовский испытал свои силы в составе испанской «Понферрадины», представляющей Сегунду. Последним клубом хавбека была «Ягеллония», с которой Дмитрий выиграл серебряные медали чемпионата Польши и принял участие в поединках Лиги Европы.

За полтора сезона в Польше футболист провел 34 матча и забил 3 гола.

Напомним, что несколько дней назад «Урал» подписал 26-летнего голландского хавбека Отмана Эль-Кабира.