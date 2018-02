Серхи Роберто поставил подпись под новым контрактом с «Барселоной»

«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Серхи Роберто еще в январе, но документы были подписаны только сегодня. 26-летний футболист останется в клубе до лета 2022 года.

Отступные в соглашении возросли до 500 млн евро, тогда как раньше сумма выкупа составляла 40 млн евро.

Серхи Роберто является воспитанником клубной академии каталонцев. К выступлениям за основную команду хавбек стал привлекаться с 2013 года.

